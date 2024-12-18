В Верховной Раде готовят к регистрации законопроект, обязывающий торговые сети указывать цену товара за килограмм или литр, если продукция продается в упаковках меньшего объема.
Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Гурин в социальной сети X (бывший Twitter).
"Представляем законопроект, чтобы на ценниках обязаны были указывать цену за литр/килограмм, и все бутылки по 850 мл молока ушли в прошлое. На следующей неделе", — отметил он.
Как сообщают СМИ, целью законопроекта является борьба со шринкфляцией - практикой, когда производители уменьшают количество или объем товара в упаковке, оставляя старую цену или изменяя ее незначительно. Это скрытая форма инфляции, когда потребитель получает меньше товара за ту же цену.
Согласно проекту, изменения должны быть внесены в ст. 15 Закона "О защите прав потребителей", гарантирующего право на получение достоверной и доступной информации о продукции.
При этом закон не будет запрещать продажу товаров в меньших объемах, но обяжет указывать на ценниках информацию, которая позволит потребителям легко сравнивать цены за литр или килограмм. Изменения будут касаться всех товаров, измеренных в литрах, килограммах, квадратных и погонных метрах.
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