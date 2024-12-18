В Украине есть четкие требования к водителям, и нарушение этого правила может привести к штрафам .

В частности, в полиции напоминают, что водитель должен иметь три основных документа: водительское удостоверение, технический паспорт на автомобиль и действительный страховой полис гражданско-правовой ответственности.

Если водитель забыл хотя бы один из этих документов на дому, ему грозит штраф. К примеру, за отсутствие документов на транспортное средство или страховки водитель может получить штраф в размере 425 гривен. Если же водитель садится за руль без удостоверения, штраф будет значительно больше — 3400 гривен.

Особое внимание полиция обращает на водителей, которые садятся за руль после того, как они были лишены права управления транспортным средством. Для таких нарушителей предусмотрен штраф в размере 20400 гривен.

Ранее Politeka также писала, что в Украине может возрасти количество паркомест для людей с инвалидностью, что является важным шагом в ответ на запросы общества и последствия полномасштабной войны. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти Елена Шуляк. Подробнее об этом читайте по ссылке .

Также водителям, нарушающим ПДД , важно знать сроки для уплаты штрафов, чтобы избежать лишних расходов, ведь штрафы могут удвоиться.

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