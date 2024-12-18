В воскресенье, 15 декабря, в Киеве возник языковой скандал во время спектакля "Вы постель брать будете?" в театре "Созвездие".

По словам посетительницы Анастасии Дмитрук, 90 минут спектакля звучало на русском языке.

Перед началом действа художественный руководитель театра Алексей Кужельный предупредил зрителей, что главная героиня будет говорить по-русски, и добавил, что никто не умрет от этого, а для желающих есть листочки с переводом ее реплик на украинский. Сначала женщина подумала, что это будет всего несколько реплик для смеха, но оказалось, что большинство спектакля (90 минут из 100) проходило на русском языке.

По сюжету спектакля героев двое: русскоязычная "интеллигентка" — учительница и украиноязычный проводник Укрзализныци, "троечник с задатками хулигана". Потом она добавила, что по завершении импрезы они с родителями стали свидетелями, как русскоязычные гости возмущались от этого позиционирования, этого московского затертого нарратива: интеллигентам — русский, а простакам, работягам — украинский.

"Я была ошеломлена. Вообще никакого смысла или оправдания в этой постановке ей нет. Утратил бы представление от того, что главная героиня говорила бы с самого начала по-украински? — нет! Там в принципе языковой вопрос не поднимался, не раскрыт и суть всей импрезы была не в нем. Так в чем же суть?! русский язык Почему художественный руководитель театра защищает это право? Автор пьесы Анатолий Крым — "русскоязычный писатель, драматург, сценарист родом из Украины". – отмечает она.

Анастасия также обращает внимание, что это происходит в период, когда в Украине есть проблемы с энергообеспечением и общественная ситуация на грани кризиса, и в таких условиях находятся люди, защищающие использование русского языка в украинских театрах.

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