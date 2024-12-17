Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки информируют граждан о порядке мобилизации , преимуществах службы по контракту и возможности обновления военно-учетных данных.

Как пишет Общественное со ссылкой на слова старшего инструктора Хаджибейского районного ТЦК в Одессе Дениса Пужакова, эти пункты не разглашают, а лишь проводят консультации для тех, кто готов к военной службе.

"Если человек желает попасть в определенную воинскую часть, то мы приглашаем представителей части и они подробно объясняют, как проходит служба. На военную службу по контракту идут люди мотивированные. Они гораздо лучше учатся, им легче все объяснять. Они быстрее проходят ВЛК, комиссии и все остальное", - подчеркнул старший инструктор.

Как пояснил Пужаков, на службу по контракту приглашаются только те, кто мотивирован и готов к службе. Кандидаты проходят обязательную подготовку, которая включает в себя базовую военную подготовку, обучение на полигонах, изучение тактической медицины, стрельбу и физическую подготовку.

Мобильные пункты также активно работают с молодежью, организуя мероприятия для учащихся и студентов, чтобы привлечь их к службе. Они проводят информационные кампании в школах, предлагая молодым людям возможность получить военное образование в Высших военных учебных заведениях, таких как Сухопутная академия в Одессе или Академия Сагайдачного.

Последние новости Украины:

Прохожая случайно разоблачила шпиона РФ: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.