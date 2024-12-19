Когда вы откладываете важные решения на потом, они обычно не исчезают просто так, а висят у вас над головой и продолжают тяготить вас.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака любят откладывать важные решения и почему.

Или если вы откладываете поход к врачу из-за этого неприятного кашля, который вас мучает уже несколько недель, скорее всего, ваши симптомы не пройдут сами по себе, а только усилятся.

Вот как вы откладываете важные решения на потом, в зависимости от вашего знака зодиака.

ОВЕН (21 марта — 19 апреля): Вы — дефлекторный прокрастинатор.

Вы заполняете свое расписание так, что вы слишком заняты, чтобы делать то, что вам не хочется. Вы думаете, что в конце концов вы до этого доберетесь, но часто это не так. Это просто отодвигается и отодвигается, пока вы едва можете вспомнить, что именно вы должны были сделать.

ТЕЛЕЦ (20 апреля — 20 мая): Вы упрямый прокрастинатор.

Вы застряли на другом вопросе или ввязались в спор или ситуацию. Вы дойдете до того, что должны сделать, когда придете к какому-то компромиссу с другим вопросом. Но компромисс — не ваша сильная сторона, поэтому может потребоваться много времени, прежде чем вы сможете справиться с тем, что откладывали.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 20 июня): Вы — скучающий прокрастинатор.

Вы намерены сделать то, что вам не хочется, и часто вы делаете хорошее начало, но затем теряете интерес или начинаете чувствовать, что это не так срочно, и вы бросаете это, обещая себе вернуться к этому. Но вы редко когда это делаете.

РАК (21 июня — 22 июля): Вы — неисправимый прокрастинатор.

Вы не хотите совершать те же ошибки, которые вы совершили в прошлом, поэтому вы снова и снова прокручиваете эти ошибки в голове. Вы думаете, что сделаете то, что должны сделать, когда тщательно все обдумаете и почувствуете, что готовы с этим справиться, но проблема в том, что вы редко доходите до этой точки. В конце концов, вы не будете думать, что готовы с этим справиться, но вас все равно заставят.

ЛЕВ (23 июля — 22 августа): Вы — прокрастинатор, который откладывает дела на потом.

У вас много удивительных качеств , но многозадачность не входит в их число. Если у вас нет помощника, персонала или члена семьи, и вы вынуждены делать то, что вам не хочется. Вы примете решение, что займетесь этим, когда доберетесь. Вы продолжаете вносить это в список, и оно продолжает отодвигаться на самый конец.

ДЕВА (23 августа — 22 сентября): Вы перфекционист и любитель откладывать дела на потом.

Вы хотите быть уверены, что все, что вы делаете, идеально, даже то, что вы не хотите делать. Вы склонны суетиться и беспокоиться о каждой мелочи, вместо того чтобы просто разобраться с ней. Вы постараетесь не откладывать ее слишком долго, иначе она практически парализует вас. Лучше что-то исправить самому, чем ждать, пока кто-то сделает это плохо.

ВЕСЫ (23 сентября — 22 октября): Вы по-детски медлительны.

Если вы не хотите что-то делать, вы откладываете это так долго, как можете. Вы считаете, что это несправедливо, что вы должны делать то, чего не хотите, и вы ненавидите чувство, что есть силы, которые заставляют вас это делать. Это нарушает всю вашу гармоничную атмосферу.

СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)

Вы — нерешительный прокрастинатор.

Вы не хотите делать что-то, что может заставить вас выглядеть глупо или как будто вы не знаете, что делаете. Вам не нравится быть в таком положении, поэтому вы можете откладывать изучение чего-то нового или просмотр обучающих программ для аккредитации. Вы бы предпочли просто выделить

СТРЕЛЕЦ (22 ноября — 21 декабря): Вы избегаете и откладываете дела на

потом.

Вы хотите сосредоточиться на веселье и верите, что жизнь — это наслаждение и новые дела . Когда вам нужно сделать что-то, что подразумевает определенный уровень ответственности, вы избегаете этого в пользу дел, которые вам нравятся. Если вы получаете кучу штрафов за парковку на свою машину, вы скорее уедете из страны, чем будете разбираться с ними.

КОЗЕРОГ (22 декабря — 19 января): Вы — виноватый прокрастинатор.

Вы ненавидите откладывать дела на потом, и в идеальном мире вы бы справлялись с ними по мере поступления. Но бывают моменты, когда вы действительно слишком заняты, чтобы с ними разбираться. Вы хотите подать на своего арендодателя в суд из-за того, что он отказывается чинить вашу раковину, но вы сейчас заняты каким-то рабочим проектом. Вы ненавидите чувство, что над вами нависает что-то, что вы должны сделать, но иногда этого нельзя избежать.

ВОДОЛЕЙ (20 января — 18 февраля): Вы изобретательный прокрастинатор.

Когда у вас есть что-то, что вы должны сделать, вы придумаете сотню разных причин, почему вы не должны этого делать. Обычно это не заставляет это исчезнуть, и к тому времени, когда у вас заканчиваются оправдания, то, что вы не хотели делать, становится более серьезным.

РЫБЫ (19 февраля — 20 марта): Вы ленивый прокрастинатор.

У вас нет веской причины не делать то, что вы должны делать, вы просто предпочли бы потеряться в своем воображении и творческих идеях, чем делать что-то скучное. Вы думаете, что вам не следует делать сложные, высасывающие душу вещи, которые вам иногда приходится делать, но вы все равно должны их делать. Если бы вы только могли посвятить себя своему искусству и позволить кому-то другому заботиться о реалиях жизни.

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