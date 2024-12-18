Эта надбавка для отдельных пенсионеров будет предоставляться во время военного положения.

С 1 января 2025 года более 600 пенсионеров Черкасской области будут получать доплату к пенсии в размере 2361 гривна.

Стало известно, что некоторым украинцам после Нового года будут доплачивать 2360 гривен.

Это касается людей, которые не работают и проживали в зонах безусловного обязательного и гарантированного добровольного отселения в период с 1986 по 1993 годы. Такая доплата предусмотрена Законом Украины "О Государственном бюджете на 2025 год".

Речь идет о 653 пенсионерах-чернобыльцах, постоянно проживавших в указанных зонах, в частности в поселке Петровская Буда и селах Тростянец, Княжа и Чичиркозовка Черкасской области.

Как пояснила Елена Горшевикова, начальница отдела льготных категорий департамента социальной защиты Черкасской области, в соответствии с законом Украины "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы", территория делится на три зоны.

Первая – это зона отчуждения, из которой была произведена эвакуация населения сразу после аварии.

Вторая зона — это зона обязательного безусловного отселения, территория, подвергшаяся значительному загрязнению и из нее было отселение в обязательном порядке.

Третья зона — гарантированное добровольное отселение. В нее входят 4 населенных пункта Черкасской области, среди них: поселок Петровская Буда, села Тростянец, Княжа и Чичиркозовка.

На этих территориях проживают 653 пенсионера, которые с 1 января 2025 года начнут получать дополнительную выплату к пенсии в размере 2 361 гривна. Эта надбавка будет предоставляться в течение действия военного положения.

Люди, выехавшие из этих зон в указанный период или сменившие место жительства, не имеют права на получение этой пенсионной надбавки.

Источник: Суспільне.

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