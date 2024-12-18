Поскольку пенсионеры в Украине принадлежат к наиболее социально незащищенным слоям населения, государство гарантирует им финансовую и другую поддержку в некоторых сферах.

Льготы для пенсионеров в Украине обеспечивают социальную и финансовую поддержку старшим людям со стороны государства.

Однако не все пенсионеры знакомы с льготами, на которые могут рассчитывать. Далее рассказываем, что станет бесплатным или доступным со скидкой в ​​2025 году.

Поскольку пенсионеры являются одной из наиболее социально уязвимых групп населения, государство оказывает им разнообразную поддержку в разных областях.

Пенсионеры могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом (кроме метро), а также ездить на пригородных автобусах и поездах (электричках).

100% субсидия на коммунальные услуги Пенсионеры, проживающие в сельской местности и работавшие ранее в отраслях медицины, образования или культуры, имеют право на 100% субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Городские пенсионеры также могут оформить субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают установленный минимум. Субсидия рассчитывается индивидуально, а подать заявку можно через Пенсионный фонд или через сайт Действие.

Освобождение от налога на землю Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога за участки, отвечающие определенным требованиям:

до 0,01 га – для строительства гаража;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,10 гектара – для дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилых домов и хозяйственных сооружений в селах;

до 0,15 гектара – для строительства/обслуживания домов в поселках городского типа;

до 0,10 гектара – для строительства/обслуживания домов в городах.

Для получения льгот пенсионеры должны показать свое пенсионное удостоверение.

Бесплатная юридическая помощь Пенсионеры могут воспользоваться бесплатной или с большими скидками юридической помощью для защиты своих прав, включая консультации, оформление документов и другие правовые услуги.

50% скидки на автострахование Согласно украинскому законодательству, пенсионеры, имеющие автомобиль с объемом двигателя до 2500 куб. см или мощностью электродвигателя до 100 кВт, могут получить 50%-ную скидку на обязательную страховую премию. Важно, что новое законодательство разрешает льготную страховку не только владельцам транспортных средств, но и другим людям из льготных категорий, использующих авто.

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