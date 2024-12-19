Хотя перепад напряжения произошел в конце прошлого года, клиент подал иск только летом 2024 года.

Первомайский районный суд Черновцов обязал "Черновцыоблэнерго" компенсировать клиенту ущерб, нанесенный перепадом напряжения в электросети.

Об этом идет речь в судебном решении. Компания должна возместить 1850 грн. за ремонт холодильника, а также выплатить 5000 грн. морального ущерба.

Хотя перепад напряжения произошел в конце прошлого года, клиент подал иск только летом 2024 года. Происшествие случилось в селе Белая, где в результате превышения напряжения в электросети повредились несколько бытовых приборов жителей.

"Сумма причиненного ущерба, подлежащая возмещению, составляет 1850 грн – стоимость ремонта холодильника "Самсунг", что подтверждается накладной № 8 от 30.11.2023 года. Кроме того, домашний кинотеатр "Самсунг" (смарт-ТВ) отремонтирован также за собственные средства, однако подтвержденных документов нет. остаются: кофемашина De Longni, водяной насос БЦН, светодиодный светильник и две светодиодные лампы», — говорится в решении суда.

Представители "Черновцыоблэнерго" заявили, что перепад напряжения произошел из-за усиления ветра (порывания до 16-19 м/с), что может быть трактовано как форс-мажор. Они также отметили, что в таких условиях не несут ответственности за нарушение стандартов качества снабжения электроэнергией. Суд с этим не согласился.

"Взыскать с АО "Черновцыоблэнерго" материальный ущерб в размере 1850 грн, а также моральный ущерб в сумме 5000 грн", - говорится в решении суда.

Ранее в облэнерго заявляли, что не отвечают за перепад напряжения, но суд обнаружил их позицию необоснованной.

Некоторые облэнерго на своих сайтах опубликовали предупреждения, что не гарантируют стабильность напряжения при плановых отключениях электроэнергии или в период чрезвычайных ситуаций.

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