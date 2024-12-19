Депутат также обратила внимание на возможные технические проблемы, с которыми может столкнуться газотранспортная система Украины.

Повышение тарифов на транспортировку газа может привести к серьезным последствиям для газотранспортной системы Украины.

Об этом заявила народный депутат Украины и глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб.

Как отметила депутат, сейчас рассматривается значительное повышение тарифов — в 4 раза для точки входа и в 2 раза для точки выхода. Она подчеркнула, что это приведет к большим затратам для потребителей.

"Это огромные суммы. И я не знаю, как мы выдержим, потому что все эти повышения в конечном счете будут на наших потребителях", - предупредила народная депутат Украины Виктория Гриб.

Депутат также обратила внимание на возможные технические проблемы, с которыми может столкнуться газотранспортная система Украины. Также она выразила обеспокоенность инвестиционным климатом в Украине.

"Не будет достаточно газа в системе, как мы будем использовать даже тот газ, который мы сегодня добываем? Кто будет инвестировать в Украину? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну, к большому сожалению, я не вижу сейчас очереди из инвесторов", - объяснила депутат.

В завершение депутат призвала к более прагматичному подходу в энергетических вопросах: "Если мы продолжим ставить эмоции выше реальности, то, к сожалению, нас ждет много проблем впереди."

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