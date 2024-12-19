Если лицо не может пройти осмотр или оценку по уважительным причинам, перечень которых утвердит Кабмин, процедура будет перенесена.

Это обязательство касается лиц, инвалидность которых была установлена ​​до вступления в силу нового закона — до 1 января 2025 года.

Об этом отмечается "Судебно-юридическая газета".

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, в которых установлена ​​вторая или третья группа инвалидности со сроком повторного осмотра, должны пройти оценку повседневного функционирования в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года.

Это касается тех случаев, когда инвалидность была установлена ​​до вступления в силу реформы МСЭК (до 1 января 2025 года), а срок повторного осмотра пришелся на период военного положения, и человек не смог пройти переоценку из-за ограничений, установленных Кабмином.

Согласно финальной редакции законопроекта о реформе МСЭК, лицам, которым была установлена ​​инвалидность медико-социальными экспертизами, гарантируется сохранение их статуса и социальной защиты на весь период, определенный действующим законодательством Украины.

В случае, если срок повторного досмотра пришелся на время военного положения, и лицо не смогло пройти оценку из-за условий, установленных Кабмином, эта процедура будет перенесена. Другие категории лиц, кроме тех, кто не может пройти оценку из-за указанных обстоятельств, должны пройти процедуру до 1 апреля 2026 года. Кабмин будет определять причины невозможности проведения осмотра или оценки во время военного или чрезвычайного положения.

Если лицо не может пройти осмотр или оценку по уважительным причинам, перечень которых утвердит Кабмин, процедура будет перенесена на период после завершения военного положения, но не позднее чем через шесть месяцев после его отмены или прекращения. В то же время инвалидность и процент потери трудоспособности будут автоматически продлены до последнего дня шестого месяца после отмены военного положения, если оценка не произойдет раньше.

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