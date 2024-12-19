В 2025 году социальные расходы не будут индексированы – их планируется заморозить.

Приоритетными расходами государственного бюджета на 2025 год остаются средства на безопасность и оборону – однако часть социальных выплат придется просто заморозить.

Как пишет Центр экономической стратегии, министр финансов отметил, что из-за этого социально-гуманитарные расходы не будут значительно увеличены.

По его словам, правительство осторожно подходит к распределению финансов, поэтому социальные расходы не подвергаются индексации, за исключением пенсий.

Министр также добавил, что заработные платы не планируется повышать. В то же время, он сообщил, что для отдельных направлений бюджета были предусмотрены дополнительные средства. К примеру, в процессе доработки бюджета между первым и вторым чтением было выделено еще 12 миллиардов гривен для образовательной субвенции.

"Когда мы можем, то частично добавляем другие сферы, которые считаем наиболее обделенными во время войны. Но стараемся это делать достаточно в ограниченных ресурсах, учитывая наличие в принципе у нас такой возможности. То есть бюджет достаточно консолидирован с точки зрения расходов", — заявил министр.

Основная часть бюджетных расходов сосредоточена на секторе безопасности и обороны, что позволяет поддерживать необходимую интенсивность оборонной кампании в 2024 году.

Министр подчеркнул, что средств, выделенных на сектор безопасности и обороны, достаточно для обеспечения потребностей вооруженных сил и выполнения задач в контексте полномасштабного вторжения.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.