Зарплата судьи зависит от должности (председатель суда зарабатывает больше), а также от юрисдикции.

Зарплата судей в Украине зависит от их должности и юрисдикции – например, председатели судов получают большую оплату, а судьи районных судов могут зарабатывать гораздо меньше.

Журналисты проанализировали декларации и раскрыли, сколько зарабатывают судьи в Украине. Большинство украинцев могут только мечтать о таких окладах.

В среднем судьи в Украине зарабатывают более 400 тыс. грн в месяц, однако эта сумма может варьироваться от 75 тыс. грн. до 420 тыс. грн в зависимости от суда и уровня инстанции.

В местных судах ситуация выглядит так: заместитель председателя Дзержинского районного суда Харькова Евгений Невеницын заработал 949 010 грн за прошлый год, что составляет около 79 тыс. грн. грн в месяц — примерно столько же, сколько получают прокуроры областных прокуратур.

Судья Черниговского окружного административного суда, Людмила Полищук, задекларировала зарплату 1 107 958 грн в год, что составляет около 92,3 тыс. грн в месяц.

Чем выше инстанция, тем больше зарплаты. К примеру, судья Северного апелляционного хозяйственного суда Елена Копытова заработала 1 872 856 грн, что в среднем составляет 156 тыс. грн в месяц.

В Верховном суде зарплаты еще выше: судья Кассационного административного суда Виктория Мацедонская задекларировала годовой доход 3925278 грн (327,1 тыс. грн в месяц), что является средним уровнем для судей Верховного суда. Другой судья этого суда, Константин Огородник, заработал 4183733 грн - это около 348,6 тыс. грн в месяц.

В Конституционном суде судья Виктор Кривенко получил 4956441 грн, что составляет 413 тыс. грн. грн в месяц.

Источник: OBOZ.UA.

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