Специалисты считают шринкфляцию меньшим злом по сравнению с понижением качества товара, но это все равно является манипуляцией.

Украинцам предлагают указывать цену товара за килограмм или литр, что должно облегчить сравнение стоимости продукции и помочь контролировать затраты.

Об этом рассказал народный депутат Дмитрий Гурин ("Слуга народа"), объяснив, что новый законопроект имеет целью облегчить потребителям сравнение стоимости товаров. Однако это не остановит производителей от уменьшения объемов товара, поскольку они будут сохранять ту же цену за продукт.

Шринкфляция – это процесс, когда производитель уменьшает объем или вес товара, не изменяя его цену. Это явление возникает из-за экономических трудностей, в частности из-за войны, роста цен на энергоносители, логистических проблем и удорожания сырья и рабочей силы. Производители в таких условиях часто выбирают уменьшение объема товара, ведь покупатели чаще подмечают повышение цены, чем изменение объема продукта.

Эксперты отмечают, что когда компании однажды уменьшают объем товара, они редко возвращаются в предыдущие объемы даже после стабилизации экономической ситуации. Восстановление объема может произойти только в случае обновления продукта с маркировкой, например, "+20%" или "Выгодно", чтобы создать выгодный вид для покупателя.

Такой подход не радует потребителей, ведь они не хотят платить больше: вместо литра молока — 850 мл, а вместо 100 грамм шоколада — всего 85. Хотя изменения могут быть четко обозначены на упаковке, они все равно создают ощущение обмана.

Специалисты считают шринкфляцию меньшим злом по сравнению с понижением качества товара, но это все равно является манипуляцией. Предлагаемый законопроект предполагает, что торговые сети обязаны указывать цену за килограмм или литр рядом с ценой за упаковку. Это позволит покупателям быстрее замечать уменьшение объема товара и сравнивать стоимость разных брендов. Например, если бутылка молока объемом 850 мл стоит 40 гривен, а бутылка 1 литр — 45 гривен, потребитель сможет сразу сравнить цены и выбрать более выгодный товар.

Такой подход давно используется во многих странах Европы, и он помогает покупателям лучше контролировать расходы и избегать неприятных сюрпризов на кассе.

Источник: ВВС.

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