Но когда вы мыслите здраво, интуитивны и сопереживаете, вы уязвимы, и это замечательная черта, и некоторые из этих знаков Зодиака точно знают, каково это.

Поскольку самые здравомыслящие знаки Зодиака чувствуют вещи глубже, чем другие, само собой разумеется, что они будут интернализировать многие негативные чувства, связанные с плохим опытом, и что, в конечном итоге, эти чувства повлияют на их психическое здоровье.

Самые здравомыслящие знаки зодиака, ранжированные по порядку:

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы очень чувствительны, поскольку они склонны воспринимать вещи на очень глубоком уровне. Они также чрезвычайно интуитивны и сострадательны, заботятся о других людях и всегда хотят сделать для них все возможное. Говорят, что Рыбы настолько сверхчувствительны, что для них практически невозможно не поддаться эмоциям.

Рак (21 июня - 22 июля)

Раки — это как один большой ком эмоций, и не только их собственные эмоции. Они более эмоционально реактивны, чем почти любой другой знак зодиака, и склонны беспокоиться о том, как другие люди отреагируют, столкнувшись с трудностями или негативными событиями. Раки чрезвычайно чутки и глубоко чувствуют боль других.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Одной из отличительных черт высокочувствительных людей является их неспособность быстро принимать решения — и это Весы. Им требуется больше времени, чтобы принять решение, потому что они должны взвесить все возможные результаты. Весы, как правило, расстраиваются еще больше, когда принимают решение, а оно оказывается плохим. Неправильное решение может преследовать Весы очень долго.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы склонны принимать все на свой счет. Если кто-то не получает удовольствия от вечеринки, которую устраивают Близнецы, они будут чувствовать, что это их вина. У Близнецов, как правило, отсутствует способность принимать решения и направление, поскольку они подавлены возможностями вещей. Они всегда хорошо осведомлены о чувствах других людей и никогда не захотят сделать что-то, что может их расстроить.

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