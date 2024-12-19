В Украине банки и обменные пункты могут отказываться от приема некоторых иностранных валют, в частности долларов, если у них есть повреждения или дефекты.
Об этом рассказали в НБУ.
Это соответствует действующим правилам, позволяющим не брать испорченные банкноты.
В частности, речь идет о купюрах по:
- поврежденными элементами защиты или дизайна;
- дефектами печати;
- изменения цвета бумаги или изображения.
Также банки могут не принимать банкноты, которые:
- порванные или резаные;
- обожжении, старые или гнилые;
- загрязнены, в частности, когда загрязнение занимает значительную часть купюры или видно при ультрафиолетовом освещении.
"В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо. А все остальные, даже смятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься к обмену", – рассказали в регуляторе.
Банки и обменники не имеют права устанавливать ограничения по номиналам иностранных банкнот.
В Национальном банке Украины подчеркнули, что финучреждения, как банки, так и небанковские, обязаны принимать все действительные и настоящие банкноты иностранных валют, независимо от их номинала или года выпуска, т.е. же некоторые кассы отказывают в приеме таких долларов, это основание для жалобы на горячую линию НБУ.
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