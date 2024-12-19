В Украине банки и обменные пункты могут отказываться от приема некоторых иностранных валют, в частности долларов, если у них есть повреждения или дефекты.

Об этом рассказали в НБУ.

Это соответствует действующим правилам, позволяющим не брать испорченные банкноты.

В частности, речь идет о купюрах по:

поврежденными элементами защиты или дизайна;

дефектами печати;

изменения цвета бумаги или изображения.

Также банки могут не принимать банкноты, которые:

порванные или резаные;

обожжении, старые или гнилые;

загрязнены, в частности, когда загрязнение занимает значительную часть купюры или видно при ультрафиолетовом освещении.

"В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо. А все остальные, даже смятые, немного загрязненные или потертые, должны приниматься к обмену", – рассказали в регуляторе.

Банки и обменники не имеют права устанавливать ограничения по номиналам иностранных банкнот.

В Национальном банке Украины подчеркнули, что финучреждения, как банки, так и небанковские, обязаны принимать все действительные и настоящие банкноты иностранных валют, независимо от их номинала или года выпуска, т.е. же некоторые кассы отказывают в приеме таких долларов, это основание для жалобы на горячую линию НБУ.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

В Украине ожидается резкий рост цен на несколько популярных продуктов: что больше всего подорожает.

Несмотря на собранный урожай, ситуация усложняется: цены на хлеб снова изменятся.