Новый год приносит радость, но вместе с праздниками растет и количество правонарушений и назначаемых штрафов.

Нарушение тишины, употребление алкоголя в общественных местах и ​​организация массовых мероприятий без соответствующего разрешения могут привести к штрафам или даже к уголовной ответственности.

Об этом рассказала юрист Наталья Гнатик.

Нарушение тишины. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), нарушение тишины регулируется статьей 182. Ночное время в Украине установлено с 22:00 до 8:00, однако в праздничные дни возможны исключения в зависимости от решений местных органов власти.

Нарушением является, в частности, громкая музыка, крики или разговоры, мешающие отдыху. За нарушение тишины предусмотрен штраф для граждан от 85 до 255 гривен, а для должностных лиц или предпринимателей – от 255 до 510 гривен. В случае повторного нарушения штраф может достигать 2550 гривен, а также возможно извлечение звуковоспроизводящих устройств или пиротехники.

Распитие алкоголя. Статья 178 КУоАП запрещает распитие алкогольных напитков в общественных местах, таких как парки, улицы, стадионы, скверы и общественный транспорт.

Нарушение этого запрета может привести к штрафу от 17 до 119 гривен за первое нарушение. При повторном нарушении штраф может возрасти до 170-340 гривен или наложить общественные работы. Если нарушение сопровождается хулиганскими действиями или агрессией, наказание становится более строгим, включая административный арест или лишение свободы.

Также пребывание в общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения может привести к штрафу от 17 до 85 гривен за первое нарушение. В случае хулиганских действий или нарушений общественного порядка штраф может возрасти до 170 гривен и может быть применен административный арест.

Если во время празднований возникает угроза жизни (например, человек без сознания после употребления алкоголя), нужно вызвать скорую помощь, а не наказывать. Это регулируется статьей 41 закона Украины "О Национальной полиции" (Полицейская забота).

Массовые мероприятия. Что касается массовых мер, то их организация должна быть согласована с местными органами власти. Если мероприятие проходит без разрешения, организаторы могут быть оштрафованы от 170 до 1700 грн. или задержаны. В случае угрозы массовых беспорядков или нарушений общественного порядка во время таких мер, нарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности с наказанием в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Источник: РБК-Украина.

Последние новости Украины:

Штраф до 85 тысяч гривен: в Украине начал действовать сезонный запрет.

Придется платить двойной штраф: украинцев предупредили, как не переплачивать за нарушение ПДД.

Украинцам напомнили, когда можно получить штраф за неправильное стекло: можно оспорить решение в суде.