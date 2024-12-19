Однако уже на следующей неделе фронт с северо-запада может принести снег.

На этой неделе снег в Украине не ожидается, однако на следующей неделе ситуация может измениться.

Об этом сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

До конца года в стране будут доминировать процессы, приходящие с северо-запада. Это приводит к появлению атмосферных фронтов и зимних осадков.

По словам Натальи Птухи, на этой неделе не стоит ждать снежного покрова. Зато благодаря плюсовым температурам снег будет таять. Однако уже на следующей неделе фронт с северо-запада может принести снег, меняющий ландшафт, придавая ему зимний вид.

Также Птуха отметила, что в Украине идет зимний период с температурными колебаниями и периодами морозов. В середине недели погода улучшится: осадки почти прекратятся, а ветер стихнет. Однако к выходным ожидается новый атмосферный фронт, который хоть и будет малоэффективным, но может привести к небольшому понижению температуры.

Также Politeka писала о том, как снег повлияет на ситуацию на фронте. По словам военного эксперта, все дело в том, что сейчас боевые действия ведутся преимущественно небольшими группами пехоты.

"На определенных направлениях, где противник сосредотачивает большое количество людей, несмотря то снег, то ли болото, они пытаются идти вперед. Техника используется ограниченно. Единственное, что стало таким более возможным - исчезли маскирующие факторы, и лучше можно разглядеть, где противник продвигается , или где мы продвигаемся – это игра, в которую играют двое", – заявил Сергей Грабский.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог рф усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.