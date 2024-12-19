В Украине будет создан специальный реестр - все банки получат доступ к этой базе недобросовестных пользователей.

Об этом сообщил Андрей Котюжинский, директор департамента встроенного надзора за банками Национального банка Украины (НБУ), в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, инициатива направлена ​​на борьбу с мошенническими переводами с карты на карту.

Заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник рассказал, что сейчас идет работа над созданием реестра, в котором будет собрана информация о клиентах и ​​их платежных картах. В реестр не будет входить информация об остатках на счетах или других данных о клиентах. Рабочая группа НБУ также работает над разработкой законопроекта, который в дальнейшем будет рассмотрен правлением Нацбанка.

Ранее, в декабре, несколько ведущих банков страны подписали с Национальным банком меморандум о прозрачности банковских платежных услуг, в котором было предусмотрено создание реестра "сомнительных" клиентов, которые могут использоваться в качестве "финансовых ил". К соглашению присоединились такие банки, как ПриватБанк, Сбербанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк (обладатель monobank), а также меньшие банки, как ОТП Банк, Правэкс Банк, ПУМБ и Таскомбанк, выразившие готовность присоединиться к инициативе.

Банки введут усиленные проверки клиентов, обращая внимание на следующие индикаторы:

Резкое увеличение операций на счете ФЛП с разными контрагентами;

нулевой остаток на счете ФЛП на начало и конец дня;

Нетипичный рост количества входящих операций на текущий счет ФЛП от физических лиц, что вдвое превышает норму для бизнеса;

Дробление переводов, в том числе круглыми суммами, до или от одного контрагента.

Клиенты банков будут распределены на разные группы риска, и на каждую группу будут наложены лимиты на переводы. В частности, для украинцев с низким и средним уровнем риска лимит на переводы будет постепенно увеличен до 100 тыс. рублей. грн в месяц по июнь 2025 года. Для клиентов высокой группы риска (например, нетрудоустроенных лиц или студентов) лимит составит всего 50 тыс. человек. грн. Новые ограничения будут также касаться как внутренних, так и международных переводов.

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