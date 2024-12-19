Они доверяли женщине, поскольку ранее получили положительный отзыв о ней от сотрудничавшего с ней знакомого.

Салтовской окружной прокуратурой Харькова утвержден и передан в суд обвинительный акт в отношении женщины – председателя правления благотворительной организации, обвиняемой в мошенничестве.

Подробности сообщила Харьковская областная прокуратура.

По информации следствия, летом 2023 года двое волонтеров обратились к председателю благотворительной организации с просьбой помочь закупить квадрокоптеры для ВСУ. Они доверяли женщине, поскольку ранее получили положительный отзыв о ней от сотрудничавшего с ней знакомого.

Однако в этот раз женщина решила воспользоваться их доверием. После того, как волонтеры оплатили счета за 8 квадрокоптеров, товар они так и не получили. Для того чтобы отвести подозрения, обвиняемая присылала потерпевшим фальшивые товарно-транспортные накладные об отправке товара, а впоследствии — поддельные скриншоты, якобы подтверждающие возврат средств.

На самом же деле полученные средства женщина переводила на свою банковскую карту. Общая сумма причиненного материального ущерба составляет около 600 тыс. гривен.

Обвиняемая сейчас находится под стражей, ожидая суда. Судебный процесс пройдет в Московском районном суде Харькова. Женщине грозит наказание до восьми лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискация имущества.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.