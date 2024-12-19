Тыловым врачам следует посетить подразделения на фронте, чтобы научиться правильно оценивать пригодность к мобилизации.

Об этом заявил врач-хирург Андрей "Кельт" рассказал в эфире "Киев 24".

Он подчеркнул, что сейчас медики в тылу часто признают пригодными для службы даже почти 60-летних мужчин, не заботившихся о своем здоровье в течение жизни. Такие люди, оказавшись на фронте, не способны выдержать боевых нагрузок, в том числе при ношении полной экипировки при разных погодных условиях.

Как результат, мобилизованные нуждаются в лечении, проходят повторную комиссию или увольняются со службы. Это приводит к потерям среди бойцов, а также к тому, что военные врачи вынуждены тратить время на лечение лиц, которых могли бы не мобилизовать из-за состояния здоровья.

Начальник медицинского пункта пограничной комендатуры быстрого реагирования (ПКШР) бригады "Гарт" ГНСУ, Андрей "Кельт", обратил внимание на проблемы в работе военно-врачебных комиссий (ВЛК), которые ориентируются на количество мобилизованных, а не на их реальное здоровье.

По словам Андрея, ВЛК часто признают пригодными для службы людей, у которых серьезные проблемы со здоровьем. создает дополнительную нагрузку на медицинскую службу, которая должна лечить уже мобилизованных.

Нельзя признавать полностью здоровыми людей, которые, например, всю свою жизнь работали физически, имея при этом многочисленные проблемы со здоровьем. Это невозможно при реальных условиях на фронте.

Кельт предложил военным врачам из ВЛК самостоятельно посетить подразделения на передовой, чтобы увидеть реальные условия и понять, почему важно правильно оценивать пригодность к службе. Он также заверил, что готов научить врачей правильно проводить оценку здоровья мобилизованных.

" ВЛК нужно более качественно относиться к своей работе. Если есть желания, готовы пригласить к себе в подразделение любого врача из любой военно-врачебной комиссии для того, чтобы они поняли данную проблематику и могли принять в этом участие" - отметил Андрей .

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