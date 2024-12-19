Особенно уязвимы аккаунты без двухфакторной аутентификации, многие считают эту функцию неудобной и игнорируют ее, чем увеличивают риск взлома WhatsApp.

Признаки взлома очевидны. На смартфон может прийти уведомление о входе с другого устройства, который вы не совершали. Иногда появляются незнакомые номера в контактах или изменяются настройки, а время последнего входа в приложение не соответствует реальности. Например, вы только что проснулись, а мессенджер показывает, что вы были онлайн час назад.

Сообщения в WhatsApp защищены сквозным шифрованием, но злоумышленники, получив доступ к аккаунту, могут действовать от вашего имени. Первым делом нужно предупредить собеседников, чтобы они игнорировали подозрительные сообщения от вашего имени. Затем завершите все подозрительные сессии через настройки.

Свяжитесь с техподдержкой WhatsApp, описав проблему. После этого удалите приложение, переустановите его и повторно войдите в свой аккаунт, используя номер телефона и код из SMS или звонка. Если мошенник включил двухфакторную аутентификацию и задал PIN-код, доступ можно будет восстановить только через семь дней.

Защитить аккаунт можно с помощью простых мер. Не сообщайте никому коды подтверждения, которые приходят в SMS или по звонку.

Подключите двухфакторную аутентификацию, чтобы при входе всегда требовался PIN-код. Если мошенники попытаются сбросить код через электронную почту, будьте внимательны и не переходите по ссылкам из подозрительных писем.

Настройте конфиденциальность, ограничив возможность добавления вас в группы незнакомыми людьми. Эти меры помогут сохранить доступ к аккаунту и защитить личные данные.

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