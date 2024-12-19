Мобильные приложения стали не менее агрессивными, чем веб-сайты, когда речь идет о слежке за вашими данными.

Как и cookies на сайтах, приложения могут активно отслеживать ваши предпочтения, собирать личную информацию и показывать нежелательную рекламу.

Google работает над решением этой проблемы для Android, но уже сегодня существует способ защитить себя. Одним из таких инструментов является приложение DuckDuckGo, которое активно борется с трекерами в приложениях, давая вам возможность контролировать, кто может следить за вами.

Чтобы включить защиту от трекеров, откройте приложение DuckDuckGo, перейдите в меню настроек и найдите раздел "Защита от отслеживания приложений". Там вы увидите специальный тег "бета", который указывает на новую функцию.

После активации программа создаст локальную VPN, которая будет фильтровать соединения с трекерами. Все ваши данные остаются на устройстве, что гарантирует дополнительную безопасность.

Для того чтобы узнать, какие приложения и сайты имеют доступ к вашему аккаунту Google, достаточно зайти в настройки устройства: откройте раздел «Мой аккаунт», перейдите в «Безопасность» и выберите «Вход на другие сайты» — там можно найти список всех сервисов, которые используют ваш Google-аккаунт.

Если вы хотите отменить доступ для какого-либо приложения или сайта, просто выберите его в списке и нажмите кнопку «Запретить доступ». Важно помнить, что даже после отмены доступа приложения могут продолжать хранить информацию, к которой они уже имели доступ ранее.

Для защиты своих данных в Интернете рекомендуется предоставлять доступ к аккаунту Google только тем приложениям и сайтам, в которых вы уверены, что они надежны и безопасны. В случае сомнений в безопасности лучше отказаться от использования таких сервисов. Также перед тем как предоставить доступ, всегда проверяйте отзывы о приложении, чтобы минимизировать риски утечки личной информации.

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