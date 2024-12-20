Рецептом нежного печеночного паштета с апельсиновым желе поделилась украинская фудблогерка, авторка книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина.
Ингредиенты для печеночного паштета:
- печень куриная – 500 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 1 ч.л.
- тимьян – 0,5 ч. л.
- мускатный орех – 0,25 ч.л.
- соль и молотый черный перец – по вкусу
- коньяк - 25 г
- сливки – 25 г
Для апельсинового желе нам понадобится:
- свежевыжатый апельсиновый сок – 150 г
- желатин - 5 г
- вода – 30 г
- сахар – 1 ст.л.
Лук нарезаем полукольцами, морковь – кольцами. Печень зачищаем от плёнок. На масле обжариваем лук с морковью до мягкости, добавляем сахар. После этого добавляем печень, специи (кроме соли) и жарим, пока печень не посветлеет.
Дальше вливаем коньяк и готовим еще несколько минут. Добавляем сливки, солим и жарим до готовности печени. Готовая печень должна быть нежно-розовой внутри.
Готовую печень вместе со всеми соками перекладываем в блендер, добавляем кусочек сливочного масла и перебиваем до однородности. Готовый паштет выкладываем в удобную емкость.
Чтобы приготовить апельсиновое желе, добавляем к соку сахар, ставим на огонь и доводим до кипения. Желатин заливаем холодной водой и даем ему набухнуть. Добавляем желатин в апельсиновый сок, перемешиваем, даем немного остыть и выливаем смесь сверху на печеночный паштет.
Отправляем печеночный паштет с желе в холодильник до застывания. Подавать паштет лучше всего с поджаренным хлебом.
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