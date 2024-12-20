Печень идеально сочетается со сладкими вкусами, например, джемами, желе карамелизированным луком – попробуйте такой печеночный паштет с апельсиновым желе.

Рецептом нежного печеночного паштета с апельсиновым желе поделилась украинская фудблогерка, авторка книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина.

Ингредиенты для печеночного паштета:

печень куриная – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сливочное масло – 100 г

сахар – 1 ч.л.

тимьян – 0,5 ч. л.

мускатный орех – 0,25 ч.л.

соль и молотый черный перец – по вкусу

коньяк - 25 г

сливки – 25 г

Для апельсинового желе нам понадобится:

свежевыжатый апельсиновый сок – 150 г

желатин - 5 г

вода – 30 г

сахар – 1 ст.л.

Лук нарезаем полукольцами, морковь – кольцами. Печень зачищаем от плёнок. На масле обжариваем лук с морковью до мягкости, добавляем сахар. После этого добавляем печень, специи (кроме соли) и жарим, пока печень не посветлеет.

Дальше вливаем коньяк и готовим еще несколько минут. Добавляем сливки, солим и жарим до готовности печени. Готовая печень должна быть нежно-розовой внутри.

Готовую печень вместе со всеми соками перекладываем в блендер, добавляем кусочек сливочного масла и перебиваем до однородности. Готовый паштет выкладываем в удобную емкость.

Чтобы приготовить апельсиновое желе, добавляем к соку сахар, ставим на огонь и доводим до кипения. Желатин заливаем холодной водой и даем ему набухнуть. Добавляем желатин в апельсиновый сок, перемешиваем, даем немного остыть и выливаем смесь сверху на печеночный паштет.

Отправляем печеночный паштет с желе в холодильник до застывания. Подавать паштет лучше всего с поджаренным хлебом.

Последние новости Украины:

Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.

Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.

Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.