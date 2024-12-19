Мужчина подал заявление об отказе от призыва, ссылаясь на религиозные убеждения, и предоставил справку от баптистской церкви.

В Харькове суд рассматривал дело уклонившегося от мобилизации военнообязанного , объясняя свое решение религиозными убеждениями.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Обстоятельства дела

1 ноября 2023 года мужчина получил повестку, явившись в ТЦК и СП и прошел медицинскую комиссию, признавшую его пригодным к военной службе.

10 ноября ему вручили боевую повестку для отправки в воинскую часть. Однако мужчина подал заявление об отказе от призыва, ссылаясь на религиозные убеждения, и предоставил справку от баптистской церкви.

Ему предложили альтернативную службу в должности повара, но он отказался, аргументируя это тем, что служба все равно участвует в военных действиях и применении оружия.

Решение суда

На суде обвиняемый вину не признал, однако согласно законодательству религиозные убеждения не являются основанием для уклонения от военной службы.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание в течение трех лет лишения свободы.

Ранее Politeka также писала о том, что в Николаеве диакон религиозной общины Свидетелей Иеговы получил повестку в Территориальный центр комплектования (ТЦК), но не явился по вызову.

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