Она показала кадры, где видно, что они привозятся в полиэтиленовых пакетах или боксах без каких-либо марок.

В городской больнице на Троицкой улице пациентам предоставляют продукты с просроченным сроком годности и неизвестного происхождения, а питание обеспечивает компания, которая постоянно выигрывает тендеры на поставку пищи.

Депутат Одесского горсовета Анастасия Большедворова обнародовала в TikTok информацию о поставках в больницу продукта сомнительного качества.

Она показала кадры, где видно, что они привозятся в полиэтиленовых пакетах или боксах без каких-либо марок. На коробках присутствуют масляные пятна и черные пятнышки, похожие на плесень. Информации о сроках годности и ценности продукта нет. Кроме того, депутат зафиксировала пакет сливочного масла, срок годности которого истек еще месяц назад.

Поставщик

Большедворова составила акты-претензии и передала их в соответствующие органы. Она считает, что проблема связана с непрозрачным выбором поставщика питания.

"На тендерах постоянно побеждает одна и та же компания - "Фабрика вкуса". Говорят, что она связана с работниками Одесского горсовета", - заявила депутат.

По данным платформы YouControl, компания "Фабрика вкуса" была создана в 2015 году. Ее владельцем и руководителем является одессит Игорь Левинзон. Только через два месяца после создания фирма получила первый контракт на поставку продукции в одесские больницы. С тех пор компания заработала несколько миллионов гривен. В 2022 году ее доход составил 165,9 млн. грн.

По сообщению Центра публичных расследований, некоторые сотрудники Фабрики вкуса параллельно работают в структурах мэрии, что дополнительно усложняет прозрачность ее деятельности.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.