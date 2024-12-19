Такое объявление содержит ссылку для проверки графиков.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" призвала граждан не верить сообщениям о якобы внедрении графиков отключения подачи природного газа, ведь такие заявления активно распространяются в сети.

На странице «Нафтогаза» в Facebook сообщили , что подобная информация ложна.

Слухи о графиках отключения газа

В компании привели пример обращения клиентки, которая решила уточнить, действительно ли вводятся графики ограничения подачи газа, аналогичные отключению электроэнергии. Такое объявление содержит ссылку для проверки графиков.

"Здравствуйте, наткнулась на информацию о графиках отключения газа по всей Украине. Это правда?" – говорится в сообщении клиентки.

Официальная позиция компании

В ответ представители "Нафтогаза" подчеркнули, что компания не имеет никакого отношения к таким объявлениям. Граждан призывают проверять информацию на официальных ресурсах компании.

"Официальной информации от ГК "Нафтогаз Украины" о графиках отключения газа не было. Просим следовать проверенным и официальным источникам", - подчеркнули в заявлении.

Также Politeka писала о том, что в "Нафтогазе" сообщили о распространении еще одной мошеннической схемы. Мошенники публикуют фейковые объявления, где речь идет о выплатах размером 5 000 гривен и бесплатном газе для украинцев.

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