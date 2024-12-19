Обратиться в ПФУ для назначения субсидии можно бесплатно.

Субсидии в Украине могут получить не только владельцы или зарегистрированные лица, но и арендаторы.

Министерство социальной политики Украины напоминает , что право на субсидию имеют и арендующие жилье, при условии наличия заключенного договора аренды. Важно, чтобы договор был действительным и в нем был выявлен состав домохозяйства.

Однако для некоторых категорий арендаторов, в частности для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), есть особенности. Они могут не заключать договор аренды, но для подачи заявки на субсидию необходимо добавить справку о ВПЛ.

Также важно знать, что если субсидия была оформлена на основное место жительства, перед подачей документов на новое место необходимо отказаться от получения субсидии по предварительному адресу. Если часть семьи стала жить отдельно, основной получатель субсидии должен передать текущий документ в Пенсионный фонд Украины.

Обратиться в ПФУ для назначения субсидии можно бесплатными способами: по почте, лично или через онлайн-сервис.

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Помощь будет предоставляться автоматически, без необходимости подавать заявку, и на это не влияет совокупный доход семьи при расчете субсидий или других социальных выплат.