Раховский районный суд Закарпатской области рассмотрел протокол об административном правонарушении, составленный по отношению к инспектору пограничной службы Дмитрию Д.

Согласно материалам дела, 27 сентября 2024 пограничный патруль в составе двух военнослужащих отправился на участок границы Украины. Обязанность поддерживать связь с патрулем возложилась на находившегося на дежурстве Дмитрия Д.. Согласно инструкции он должен был иметь сеанс связи каждые 30 минут.

Однако Дмитрий Д. не выполнял эти требования. При этом в рабочей зоне он зафиксировал формальные записи о выполнении этих сеансов. В течение ночи, 27 сентября, связь с пограничниками не поддерживается, и, вероятно, около 00:50 оба военнослужащих сбежали на территорию соседней страны.

Командование считало, что Дмитрий Д. нарушил ряд инструкций и приказов, в частности, Инструкцию о службе пограничных нарядов, Устав внутренней службы Вооруженных Сил и приказ пограничного отряда по организации оперативно-очередной службы в 2024 году.

Сам Дмитрий Д. свою вину не признал. Он объяснил, что из-за большого объема работы во время посещения не смог своевременно осуществить связь с нарядом. Кроме того, он отметил, что физически не мог помешать бегству своих коллег. Он также подчеркнул, что в то время, когда за ним наблюдали, должен был быть на отдыхе, но в 00:08 27 сентября все же осуществил сеанс связи.

В ходе служебного расследования выяснилось, что оба сбежавших пограничника были знакомы и ранее уже дважды пытались незаконно пересечь границу.

Проанализировав все особенности, суд установил, что Дмитрий Д. нарушил требования инструкций и приказов, доказав таким образом свою вину в небрежном отношении к военной службе.

3 декабря Раховский районный суд принял решение о назначении для Д.Д. штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Источник: Судебно-юридическая газета

Последние новости Украины:

В Украине разгорелся конфликт между беременной и представителем ТЦК, видео: "Они здесь заодно все абсолютно".

Положили в собственные карманы 34 миллиона из бюджета Днепра: чиновники горсовета нанесли ущерб.

Чиновник городского совета разбогател благодаря коррупционной схеме: использовал свое служебное положение.