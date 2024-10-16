100 г борошна

15 г какао-порошку

5 г розпушувача

1 г солі

90 г цукру

150 мл води

40 мл рослинної олії

Для вишневого мусу: 250 мл вишневого соку, 50 г цукру, 15 г манної крупи.

Для сиропу:80 мл води, 50 г цукру, 4 г агар-агару.

Для вишневого мармеладу:250 г вишні (свіжої або замороженої),15 г кукурудзяного крохмалю, 50 г цукру.

Спочатку готуємо шоколадний бісквіт: У великій мисці змішайте борошно, цукор, какао, сіль та розпушувач. Додайте воду кімнатної температури та рослинну олію. Ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. Вилийте тісто у форму діаметром 22 см (якщо це металеве кільце, застеліть дно фольгою). Випікайте в розігрітій до 175 градусів духовці 22-25 хвилин. Готовність перевірте зубочисткою. Охолоджений бісквіт поставте в морозильну камеру на 2 години.

Вишневий мус: Вилийте вишневий сік у сотейник, додайте цукор та манну крупу. Перемішайте. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи, варіть 30-40 секунд. Залиште охолоджуватись, а потім збийте до збільшення об’єму на 10-15 хвилин.

Сироп: У сотейнику змішайте цукор, агар-агар та воду. Доведіть до кипіння та варіть 1-1,5 хвилини. Додайте сироп до вишневої маси та ще раз збийте 10-15 секунд.

Вилийте вишневий мус на охолоджений бісквіт і вирівняйте. Поставте в холодильник на 1,5-2 години.

Приготуйте вишневий мармелад: в сотейнику змішайте вишні, цукор і кукурудзяний крохмаль. Доведіть до кипіння та варіть 30-40 секунд.

Вилийте гарячий мармелад на торт і залиште на 20-30 хвилин для охолодження.

Ваш шоколадний торт готовий. Зніміть форму, наріжте на шматочки та насолоджуйтесь.

Цей рецепт від Лізи Глінської стане ідеальним доповненням до вашого столу.