Шеф-кухарка Ліза Глінська дала простий рецепт кіша з горбушею та шпинатом.
Щоб приготувати кіш за рецетом переможниці "Мастер Шеф", вам знадобиться:
- 250 г борошна
- 150 г холодного вершкового масла
- 50 г яйця (приблизно 1 шт.)
- 20 мл молока
- 5 г цукру
- Сіль за смаком
Для начинки:
- 150 г шпинату
- 200 г горбуші
- 50 г твердого сиру
- 100 г яєць (2 шт.)
- 100 мл вершків (20-30%)
- Сіль за смаком
- 5 г вершкового масла
- 5 г рослинного масла
- 20 г кедрових горіхів
У мисці об'єднайте борошно, цукор і сіль. На крупній тертці натріть холодне вершкове масло до отримання крихти. Додайте яйце та холодне молоко до крихти, замісіть тісто.
Зберіть тісто в комок і розкачайте його між двома листами пергаменту до діаметра 27 см. Вкладіть в форму діаметром 24 см, сформуйте бортики та обріжте зайве. Зробіть проколи вилкою і відправте тісто в холодильник на 30-40 хвилин.
Приготування начинки: на розігрітій сковороді з вершковим і рослинним маслом обсмажте шпинат протягом 1-2 хвилин.
Натріть твердий сир, додайте яйця, вершки, сіль, шпинат та горбушу. Добре перемішайте.
Дістаньте основу з холодильника та випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці протягом 18-20 хвилин. Викладіть на основу начинку та посипте зверху обсмаженими кедровими горіхами.
Випікайте кіш у духовці ще 20 хвилин. Готово, можна різати на шматочки та подавати гостям, чи родині.
Обов'язково спробуйте повторити цей рецепт Лізи Глінської вдома.
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