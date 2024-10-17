Французький кіш з рибою та шпинатом стане чудовим вибором для будь-якого святкового столу або просто смачної вечері.

Шеф-кухарка Ліза Глінська дала простий рецепт кіша з горбушею та шпинатом.

Щоб приготувати кіш за рецетом переможниці "Мастер Шеф", вам знадобиться:

250 г борошна

150 г холодного вершкового масла

50 г яйця (приблизно 1 шт.)

20 мл молока

5 г цукру

Сіль за смаком

Для начинки:

150 г шпинату

200 г горбуші

50 г твердого сиру

100 г яєць (2 шт.)

100 мл вершків (20-30%)

Сіль за смаком

5 г вершкового масла

5 г рослинного масла

20 г кедрових горіхів

У мисці об'єднайте борошно, цукор і сіль. На крупній тертці натріть холодне вершкове масло до отримання крихти. Додайте яйце та холодне молоко до крихти, замісіть тісто.

Зберіть тісто в комок і розкачайте його між двома листами пергаменту до діаметра 27 см. Вкладіть в форму діаметром 24 см, сформуйте бортики та обріжте зайве. Зробіть проколи вилкою і відправте тісто в холодильник на 30-40 хвилин.

Приготування начинки: на розігрітій сковороді з вершковим і рослинним маслом обсмажте шпинат протягом 1-2 хвилин.

Натріть твердий сир, додайте яйця, вершки, сіль, шпинат та горбушу. Добре перемішайте.

Дістаньте основу з холодильника та випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці протягом 18-20 хвилин. Викладіть на основу начинку та посипте зверху обсмаженими кедровими горіхами.

Випікайте кіш у духовці ще 20 хвилин. Готово, можна різати на шматочки та подавати гостям, чи родині.

Обов'язково спробуйте повторити цей рецепт Лізи Глінської вдома.

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