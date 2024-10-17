Рецепт, яким поділилася переможниця "Мастер Шеф" Ліза Глінська - надзвичайно простий і доступний.
Щоб приготувати торт "Зебра", вам знадобляться такі інгредієнти:
- 100 г жовтка (5 шт.)
- 50 г цукру (для жовтка)
- 150 г білка (5 шт.)
- 100 г цукру (для білка)
- 80 мл молока
- 100 г вершкового масла (жирністю 62%)
- 120 г борошна
- 20 г кукурудзяного крохмалю
- 20 г какао-порошку
- 10 г борошна (додатково)
- 200 г молочного або чорного шоколаду
- 20 мл рафінованої рослинної олії
- 30 г чорного шоколаду
- 5 мл рафінованої рослинної олії
Почнімо із підготовки форми: краще брати круглу і роз'ємну форму діаметром 22 см. Її потрібно застелити пергаментом і змастити олією.
Далі змішайте жовтки з цукром до світлої маси, потім додайте молоко. Просійте борошно та кукурудзяний крохмаль, перемішайте до однорідності.
Розділіть тісто на дві частини. До однієї додайте борошно, до іншої — какао-порошок. Розтопіть масло і розділіть його між обома частинами тіста, перемішайте.
Збийте білки до пишних піків, додайте цукор, збивайте далі. Розділіть білки і обережно введіть у тісто. Почергово викладайте тісто у форму, випікайте в розігрітій духовці при 170 градусах 35-40 хвилин. Охолодіть готовий бісквіт при кімнатній температурі.
Для глазурі та декору: змішайте шоколад і олію, розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовці. Викладіть бісквіт на перевернуту миску, покрийте його глазур’ю спочатку молочним, потім чорним шоколадом.
Поставте торт у холодильник на 15 хвилин для стабілізації глазурі. Після цього діставайте і ваш торт "Зебра" готовий!
Спробуйте цей рецепт Лізи Глінської, він точно полюбиться всій вашій родині.
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