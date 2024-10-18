Гарбузова каша з пшоном на молоці - це чудовий десерт або неймовірний сніданок.

Ліза Глінська, відома українська шеф-кухарка та зірка шоу "Мастер Шеф", пропонує рецепт справжнього українського сніданку.

Гарбузова каша з пшоном на молоці - це і корисно, і ситно. А ще такий сніданок зарядить вас енергією на весь день.

Щоб повторити рецепт Лізи Глінської, візьміть такі інгредієнти:

500 г гарбуза

200 г пшона

1 л молока

50-60 г цукру або меду (за смаком)

Кориця (за бажанням)

100 г вершкового масла (жирністю 62/73/82%)

Сіль

Почніть з того, що ретельно помийте, очистіть і наріжте кубиками гарбуз. Промийте пшоно під холодною водою, щоб позбутися зайвого крохмалю.

У каструлю викладіть нарізаний гарбуз, пшоно, молоко, мед (або цукор), сіль і корицю (за бажанням). Додайте 50 г вершкового масла. Поставте каструлю на плиту і варіть на низькому вогні протягом 30 хвилин, періодично помішуючи.

Після варіння помістіть кашу в розігріту духовку на 20 хвилин, щоб вона добре пропарилася і набралася аромату.

Гарбузова каша з пшоном на молоці готова. Подавайте її гарячою, додавши залишки вершкового масла за смаком.

Ліза глінська наголошує, що цей простий рецепт не лише смачний, а й наповнить вас корисними мікроелементами та вітамінами.

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