Ліза Глінська, відома українська шеф-кухарка та зірка шоу "Мастер Шеф", пропонує рецепт справжнього українського сніданку.
Гарбузова каша з пшоном на молоці - це і корисно, і ситно. А ще такий сніданок зарядить вас енергією на весь день.
Щоб повторити рецепт Лізи Глінської, візьміть такі інгредієнти:
- 500 г гарбуза
- 200 г пшона
- 1 л молока
- 50-60 г цукру або меду (за смаком)
- Кориця (за бажанням)
- 100 г вершкового масла (жирністю 62/73/82%)
- Сіль
Почніть з того, що ретельно помийте, очистіть і наріжте кубиками гарбуз. Промийте пшоно під холодною водою, щоб позбутися зайвого крохмалю.
У каструлю викладіть нарізаний гарбуз, пшоно, молоко, мед (або цукор), сіль і корицю (за бажанням). Додайте 50 г вершкового масла. Поставте каструлю на плиту і варіть на низькому вогні протягом 30 хвилин, періодично помішуючи.
Після варіння помістіть кашу в розігріту духовку на 20 хвилин, щоб вона добре пропарилася і набралася аромату.
Гарбузова каша з пшоном на молоці готова. Подавайте її гарячою, додавши залишки вершкового масла за смаком.
Ліза глінська наголошує, що цей простий рецепт не лише смачний, а й наповнить вас корисними мікроелементами та вітамінами.
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