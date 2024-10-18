Рецепт сирного десерту від зірки "МайстерШеф" Лізи Глинської - це поєднання легкої текстури та насиченого смаку.

Ліза Глінська, популярна українська шеф-кухарка та переможниця шоу "МастерШеф", пропонує приготувати легкий і смачний творожний десерт.

Цей рецепт стане вашим улюбленим, адже він не лише смачніший, а й корисніший за магазинні варіанти.

Інгредієнти:

200 мл молока

50 г цукру

15 г кукурудзяного крохмалю

200 г творога

50 г полуничного пюре

50 г смородинового пюре

5 г желатину + 25 мл води

200 мл вершків

Замочіть желатин у воді на 5-10 хвилин. Перетріть творог через сито.

Змішайте молоко, цукор та крохмаль, доведіть до кипіння, постійно помішуючи, та кип’ятіть 30 секунд. Додайте набухлий желатин і перемішайте. Додайте творог та обидва пюре, ретельно перемішайте.





Збийте вершки до м'яких піків та з'єднайте з творожною масою. Розкладіть крем по формочках та поставте в холодильник на мінімум 2 години.

Рецепт Лізи Глінської точно вразить вас та ваших близьких.

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