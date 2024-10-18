Ліза Глінська, популярна українська шеф-кухарка та переможниця шоу "МастерШеф", пропонує приготувати легкий і смачний творожний десерт.

Цей рецепт стане вашим улюбленим, адже він не лише смачніший, а й корисніший за магазинні варіанти.

Інгредієнти:

  • 200 мл молока
  • 50 г цукру
  • 15 г кукурудзяного крохмалю
  • 200 г творога
  • 50 г полуничного пюре
  • 50 г смородинового пюре
  • 5 г желатину + 25 мл води
  • 200 мл вершків

творожний десерт, рецепт

Замочіть желатин у воді на 5-10 хвилин. Перетріть творог через сито.

Змішайте молоко, цукор та крохмаль, доведіть до кипіння, постійно помішуючи, та кип’ятіть 30 секунд. Додайте набухлий желатин і перемішайте. Додайте творог та обидва пюре, ретельно перемішайте.

творожний десерт, рецепт

Збийте вершки до м'яких піків та з'єднайте з творожною масою. Розкладіть крем по формочках та поставте в холодильник на мінімум 2 години.

Рецепт Лізи Глінської точно вразить вас та ваших близьких.

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