Ліза Глінська, відома українська шеф-кухарка, пропонує приготувати смачні пончики з ніжним ванільним кемом.
Щоб повторити рецепт, вам знадобиться:
- 600 г муки (близько 3,75 стакана)
- 100 г яєць (2 шт.)
- 250 мл молока (1 стакан)
- 20 г пресованих дріжджів
- 70 г цукру (3 ст. л. без гірки)
- 50 г холодного вершкового масла (жирність від 82%)
- 10 г солі (1 ч. л. з гіркою)
Для крему: 500 мл молока (2 стакана), 100 г яєчних жовтків (5 шт.), 60 г цукру (2,5 ст. л. з гіркою), 70 г вершкового масла (жирність від 82%), 25 г борошна (1 ст. л. з гіркою), 25 г кукурудзяного крохмалю (1 ст. л. з гіркою), 1/2 стручка ванілі
Для фритюру: 1 л рослинної олії (рафінованої), 100 г цукру (4 ст. л. з гіркою), 3-5 г порошку кориці (0,5 ч. л.)
Прогрійте молоко і розчиніть у ньому дріжджі. Змішайте молоко з дріжджами, додайте цукор, яйця, борошно та сіль. Замісіть тісто. Вмішайте в тісто шматочки холодного масла.
Накрийте тісто плівкою і залиште підходити в теплому місці на 1-1,5 години. Змастіть деко маслом і присипте борошном.
Обімніть тісто та сформуйте невеликі кульки (45-50 г), викладіть на деко. Накрийте плівкою та залиште підходити ще на 1-1,5 години.
Для крему змішайте жовтки з цукром, додайте борошно та крохмаль, перемішайте до однорідності. Прогрійте молоко до парення, додайте насіння ванілі.
Вливайте половину молока в жовткову масу, перемішайте. Поверніть суміш у сотейник, доведіть до кипіння, помішуючи, 30-40 секунд. Додайте вершкове масло та перемішайте до однорідності. Накрийте плівкою в контакт та охолодіть.
Змішайте цукор з корицею. Нагрійте олію та обсмажте пончики порціями по 2-3 штуки.
Викладіть на паперовий рушник, обваляйте в цукрі з корицею. Наповніть пончики кремом за допомогою кондитерського мішка.
Спробуйте цей простий рецепт і насолоджуйтеся чудовим смаком!
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