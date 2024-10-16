Пончики - прекрасне частування для сім'ї та гостей, особливо якщо серед них є любителі солодкого.

Ліза Глінська, відома українська шеф-кухарка, пропонує приготувати смачні пончики з ніжним ванільним кемом.

Щоб повторити рецепт, вам знадобиться:

600 г муки (близько 3,75 стакана)

100 г яєць (2 шт.)

250 мл молока (1 стакан)

20 г пресованих дріжджів

70 г цукру (3 ст. л. без гірки)

50 г холодного вершкового масла (жирність від 82%)

10 г солі (1 ч. л. з гіркою)

Для крему: 500 мл молока (2 стакана), 100 г яєчних жовтків (5 шт.), 60 г цукру (2,5 ст. л. з гіркою), 70 г вершкового масла (жирність від 82%), 25 г борошна (1 ст. л. з гіркою), 25 г кукурудзяного крохмалю (1 ст. л. з гіркою), 1/2 стручка ванілі

Для фритюру: 1 л рослинної олії (рафінованої), 100 г цукру (4 ст. л. з гіркою), 3-5 г порошку кориці (0,5 ч. л.)

Прогрійте молоко і розчиніть у ньому дріжджі. Змішайте молоко з дріжджами, додайте цукор, яйця, борошно та сіль. Замісіть тісто. Вмішайте в тісто шматочки холодного масла.

Накрийте тісто плівкою і залиште підходити в теплому місці на 1-1,5 години. Змастіть деко маслом і присипте борошном.

Обімніть тісто та сформуйте невеликі кульки (45-50 г), викладіть на деко. Накрийте плівкою та залиште підходити ще на 1-1,5 години.

Для крему змішайте жовтки з цукром, додайте борошно та крохмаль, перемішайте до однорідності. Прогрійте молоко до парення, додайте насіння ванілі.

Вливайте половину молока в жовткову масу, перемішайте. Поверніть суміш у сотейник, доведіть до кипіння, помішуючи, 30-40 секунд. Додайте вершкове масло та перемішайте до однорідності. Накрийте плівкою в контакт та охолодіть.

Змішайте цукор з корицею. Нагрійте олію та обсмажте пончики порціями по 2-3 штуки.

Викладіть на паперовий рушник, обваляйте в цукрі з корицею. Наповніть пончики кремом за допомогою кондитерського мішка.

Спробуйте цей простий рецепт і насолоджуйтеся чудовим смаком!

Останні новини України:

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глінська поділилася простим рецептом домашніх сосисок.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська дала рецепт, як зробити сирники ще смачнішими.

Фантастичні тоненькі млинці з картопляного тіста: "Мастер Шеф" Глінська дала простий рецепт.