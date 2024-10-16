Цей легкий і швидкий рецепт стане ідеальним доповненням до вечору з друзями та подарує вам безліч позитивних емоцій.

Шеф-повар Тетяна Литвинова запрошує спробувати її рецепт смачного частування з готового листкового тіста з соусом песто та сиром камамбер.

Закуска потребує таких інгредієнтів:

1 упаковка готового листкового дріжджового тіста

100 г соусу песто

200 г сиру камамбер

1 ст. ложка молока

Кунжут для посипання

Візьміть готове листкове тісто з холодильника. Викладіть його на деко, не доходячи до бортиків приблизно на 1 см. Це потрібно для формування країв закуски.

Рівномірно змастіть тісто соусом песто. Він додасть страві аромату та неповторного смаку. Помістіть на середину тіста сир камамбер. Обережно закрийте краї тіста, з'єднуючи їх, і закріпіть виделкою для кращої фіксації.

Спочатку розріжте тісто на чотири частини, а потім кожну з них на дві. Таким чином, ви отримаєте вісім частин. Не прорізайте до кінця, щоб сир не витікав під час випікання. Поверніть кожну частинку тіста, створюючи цікаву форму. Це не тільки красиво, але й дозволить сиру краще розтопитися.

Змастіть верхівку закуски молоком для золотистої скоринки та посипте кунжутом. Відправте закуску в розігріту до 200°C духовку на 25-30 хвилин.

Дістаньте з духовки, дайте трохи охолонути, а потім наріжте. Ваша неймовірно смачна закуска готова. Подавайте її гарячою з келихом червоного вина.

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