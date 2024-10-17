Ризотто — класика, без якої неможливо уявити італійську кухню, але ця страва сподобається всім далеко поза Італією.

Рецепт неймовірно смачного шафранового ризотто від шеф-повара та ресторатора Тетяни Литвинової.

Для приготування італійського ризотто вам знадобляться:

3 літри курячого бульйону

60 г вершкового масла

300 г рису (арборіо або карнаролі)

1 велика цибулина

2 зубчики часнику

100 мл білого сухого вина

50 г пармезану (свіжо натертого)

Щіпка шафрану

Сіль за смаком

Селера та морква (за бажанням, для бульйону)

У великій каструлі доведіть до кипіння 3 літри води. Додайте курячі кісточки або філе, а також нарізані овочі: моркву, селеру та цибулю. Для аромату використайте цибулю порей, лавровий лист, тим'ян і петрушку. Варіть на повільному вогні близько 30-40 хвилин, знімаючи піну. Коли бульйон буде готовий, процідіть його і поки відставте.

На розігрітій сковороді розтопіть 30 г вершкового масла. Дрібно наріжте цибулю і часник, додаючи їх до сковороди. Готуйте на середньому вогні під кришкою 5 хвилин, поки цибуля не стане прозорою.

Додайте рис до цибулі і ретельно перемішайте, щоб кожен зернятко обгорнулося маслом. Після цього влийте біле вино і готуйте на максимальному вогні, поки воно не випарується.

Зменшіть вогонь до середнього. Почніть додавати гарячий бульйон по одному черпаку, постійно помішуючи. Ризотто готується повільно, і важливо, щоб рис вбирав бульйон. Коли рідина майже випарується, додавайте наступний черпак бульйону.

Коли ви додали всю рідину, час додати шафран та сіль. Дайте ризотто повністю дійти до готовності — воно повинно залишатися кремовим і не надто густим.

Вимкніть вогонь, додайте залишки вершкового масла і натертий пармезан. Ретельно перемішайте, щоб досягти однорідної кремової консистенції. Викладіть ризотто на тарілки, прикрасивши за бажанням грибами або зеленню. Сервіруйте гарячим, адже ця страва не любить чекати!

Цей рецепт Тетяни Литвинової стане чудовим доповненням до сімейної вечері або святкового столу.

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