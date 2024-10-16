Екс-суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова запрошує приготувати смачні картопляні зрази з грибами та шпинатом.
Щоб повторити рецепт шеф-кухаря, вам знадобляться:
- 500 г картоплі (відвареної)
- 1 столова ложка крохмалю
- 1 жовток
- 200 г грибів (шампіньйони або інші)
- 2 столові ложки олії
- 3 зубчики часнику
- 100 г шпинату
- Сіль та перець за смаком
- 1 чайна ложка паприки
- Олія для смаження
Відварену картоплю ретельно розімніть у пюре. Додайте до неї крохмаль і жовток. Перемішайте до однорідності та дайте охолонути.
У сковороді розігрійте олію, додайте подрібнені гриби та обсмажте до золотистого кольору. Додайте подрібнений часник, шпинат, сіль, перець і паприку. Смажте ще кілька хвилин, поки шпинат не зменшиться в об'ємі. Начинка готова, дайте їй трохи охолонути.
З охолодженої картопляної маси сформуйте невеликі круглі коржі. У центр кожного покладіть чайну ложку начинки. Загорніть краї, щоб начинка не була видно, і сформуйте зрази у форму плоского круглого коржика.
На розігрітій сковороді з олією викладіть зрази і смажте на середньому вогні приблизно 4-5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки. Подавайте зрази гарячими зі сметаною, або соусом на ваш вибір. Паприка додасть страві ще більше аромату.
Картопляні зрази — це смачно, швидко і зручно! Не забувайте, що зрази також можна заморожувати. Приготувавши їх заздалегідь, ви завжди матимете смачну страву під рукою. Обов'язково спробуйте цей рецепт.
Останні новини України:
Рецепт легкого пирога на йогурті від переможниці "Мастер Шеф": дуже просто та смачно.
Замість котлет: рецепт картопляних дерунів із куркою.
Смачно, як у ресторані: рецепт популярного італійського салату з помідорів.