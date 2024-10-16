Картопляні зрази - чудова страва, яка стане ідеальним варіантом для сніданку, обіду, або вечері.

Екс-суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова запрошує приготувати смачні картопляні зрази з грибами та шпинатом.

Щоб повторити рецепт шеф-кухаря, вам знадобляться:

500 г картоплі (відвареної)

1 столова ложка крохмалю

1 жовток

200 г грибів (шампіньйони або інші)

2 столові ложки олії

3 зубчики часнику

100 г шпинату

Сіль та перець за смаком

1 чайна ложка паприки

Олія для смаження

Відварену картоплю ретельно розімніть у пюре. Додайте до неї крохмаль і жовток. Перемішайте до однорідності та дайте охолонути.

У сковороді розігрійте олію, додайте подрібнені гриби та обсмажте до золотистого кольору. Додайте подрібнений часник, шпинат, сіль, перець і паприку. Смажте ще кілька хвилин, поки шпинат не зменшиться в об'ємі. Начинка готова, дайте їй трохи охолонути.

З охолодженої картопляної маси сформуйте невеликі круглі коржі. У центр кожного покладіть чайну ложку начинки. Загорніть краї, щоб начинка не була видно, і сформуйте зрази у форму плоского круглого коржика.

На розігрітій сковороді з олією викладіть зрази і смажте на середньому вогні приблизно 4-5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки. Подавайте зрази гарячими зі сметаною, або соусом на ваш вибір. Паприка додасть страві ще більше аромату.

Картопляні зрази — це смачно, швидко і зручно! Не забувайте, що зрази також можна заморожувати. Приготувавши їх заздалегідь, ви завжди матимете смачну страву під рукою. Обов'язково спробуйте цей рецепт.

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