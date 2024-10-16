Справжній український борщ можна приготувати лише за 10 хвилин за рецептом зірки "МастерШеф".

Шеф-повар Тетяна Литвинова стверджує, що це цілком реально, якщо ви використаєте її рецепт.

Щоб приготувати борщ за 10 хвилин, вам знадобляться такі інгредієнти:

3 середніх картоплини

1 середня морква

1 цибулина

1/2 маленького качана капусти

1 буряк

2 ст. л. томатної пасти

1/2 солодкого перцю

2-3 лаврові листки

2 л води

10-15 г сливкового масла

Сіль, перець за смаком

На початку очистіть картоплю, моркву, цибулю та буряк. Картоплю наріжте на 8 частин, моркву натріть на крупній тертці. Цибулю наріжте дрібно, а буряк — на слайси. Солодкий перець також наріжте тонкими смужками.

У каструлі закип'ятіть 2 літри води. Коли вода закипить, додайте картоплю. На сковороді розігрійте вершкове масло і додайте цибулю, моркву та буряк. Обсмажуйте їх, поки овочі не стануть м'якими. Потім додайте томатну пасту і смажте ще 1-2 хвилини.

Коли картопля звариться до напівготовності, додайте до неї зажарку. Перемішайте все та додайте капусту разом з лавровими листками. Посоліть та поперчіть за смаком. Закрийте кришку і дайте борщу закипіти на середньому вогні. Коли капуста стане м'якою, ваш борщ готовий!

Подавайте борщ гарячим, за бажанням, додайте сметану та свіжий кріп. Для додаткового аромату можете капнути кілька крапель оливкової олії.

Тетяна Литвинова наголошує, що секрет смачного борщу в свіжих овочах та любові, яку ви вкладаєте у страву під час приготування.

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