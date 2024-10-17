В'ялені помідори в духовці стануть ідеальним доповненням до улюблених страв.

Тетяна Литвинова, шеф-кухар та ресторатор, пропонує використати її рецепт, щоб приготувати смачні в'ялені томати.

Для приготування вам знадобляться:

Помідори сливки (приблизно 1 кг)

Сіль – 1 ч. л.

Цукор – 1 ч. л.

Олія оливкова – для зберігання

Спеції за смаком (орегано, сушений часник)

Вибір помідорів: Оберіть стиглі помідори сливки овальної форми. Вони мають бути щільними, без тріщин та дефектів. Це важливо для отримання якісних в'ялених томатів.

Підготовка: Розріжте помідори навпіл та видаліть насіння. Викладіть їх на паперові рушники, щоб прибрати зайву вологу. Залиште на 20-30 хвилин.

Приправи: Посоліть помідори, додайте цукор та спеції за смаком. Це допоможе зберегти їх смак та продовжити термін зберігання.

Сушка: Викладіть помідори на деко та поставте у сушильний шкаф при температурі 70 градусів на 3-4 години. Періодично міняйте місцями томати, щоб вони рівномірно висихали.

Зберігання: Готові в'ялені томати помістіть у стерилізовані банки, залийте олією, щоб покрити їх повністю. Закрийте кришками і зберігайте в холодильнику.

Цей рецепт дозволить вам приготувати смачні в'ялені томати, які чудово доповнять салати, пасту або подаються як самостійна закуска.

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