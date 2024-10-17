Тетяна Литвинова, шеф-кухар та ресторатор, пропонує використати її рецепт, щоб приготувати смачні в'ялені томати.
Для приготування вам знадобляться:
- Помідори сливки (приблизно 1 кг)
- Сіль – 1 ч. л.
- Цукор – 1 ч. л.
- Олія оливкова – для зберігання
- Спеції за смаком (орегано, сушений часник)
Вибір помідорів: Оберіть стиглі помідори сливки овальної форми. Вони мають бути щільними, без тріщин та дефектів. Це важливо для отримання якісних в'ялених томатів.
Підготовка: Розріжте помідори навпіл та видаліть насіння. Викладіть їх на паперові рушники, щоб прибрати зайву вологу. Залиште на 20-30 хвилин.
Приправи: Посоліть помідори, додайте цукор та спеції за смаком. Це допоможе зберегти їх смак та продовжити термін зберігання.
Сушка: Викладіть помідори на деко та поставте у сушильний шкаф при температурі 70 градусів на 3-4 години. Періодично міняйте місцями томати, щоб вони рівномірно висихали.
Зберігання: Готові в'ялені томати помістіть у стерилізовані банки, залийте олією, щоб покрити їх повністю. Закрийте кришками і зберігайте в холодильнику.
Цей рецепт дозволить вам приготувати смачні в'ялені томати, які чудово доповнять салати, пасту або подаються як самостійна закуска.
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