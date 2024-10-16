Італійський хліб чиабатта - один із найпопулярніших у світі завдяки своєму унікальному смаку.

Незважаючи на те, що традиційне приготування чіабатти може займати кілька годин, зірка "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова пропонує спростити процес і дає свій рецепт ароматного хліба.

Щоб чіабатта вийшла смачною, підготуйте такі інгредієнти:

500 г борошна вищого ґатунку (можна звичайного)

400 мл води

12 г сухих дріжджів

10 г солі

Оливкова олія (для змащення)

Підготовка тіста: У великій мисці змішайте просіяне борошно з сухими дріжджами. Додайте воду і замісіть тісто. Воно повинно вийти рідким — це нормальний стан для чіабатти.

Вимішування: Вимішуйте тісто протягом 20 хвилин, спочатку на низьких, потім на високих обертах. Після 5 хвилин додайте сіль і продовжуйте вимішувати. Коли тісто стане менш липким, перенесіть його в змащену олією миску.

Витримка: Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 1,5 години для вистоювання.

Формування булочок: Після того, як тісто підросте, обережно переверніть його на присипану борошном поверхню. Без зайвих рухів наріжте на квадрати, не забуваючи, що форма має залишатися акуратною.

Остаточне підняття: Викладіть булочки на пергаментний папір на деко, накрийте рушником та залиште ще на 1,5 години.

Випікання: Розігрійте духовку до 230°C. Влийте гарячу воду в деко, щоб створити вологе середовище, і поставте булочки випікатися на 30 хвилин до золотистого кольору.

Ваша чіабатта готова! Дайте їй охолонути і смакуйте з усією родиною. Обов'язково збережіть собі цей рецепт та спробуйте приготувати.

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