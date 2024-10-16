Курка "Капрезе" - не тільки смачна, але й корисна страва, адже містить ніжну курячу грудку, помідори та моцарелу.

Шеф-повар і ресторатор Тетяна Литвинова пропонує рецепт найсоковитішого м'яса, яке порадує всіх рідних та гостей.

Щоб приготувати курку "Капрезе", вам знадобляться:

1 куряча грудка на кістці

2 столові ложки оливкової олії

1 чайна ложка солі

1 чайна ложка чорного перцю

120 г моцарели

2-3 помідори чері або сливи

Листя базиліку

Підготовка курки: Розпочніть з підготовки курячої грудки. Обов’язково використовуйте грудку на кістці, адже це допоможе зберегти соковитість. Зробіть 7-14 акуратних надрізів, щоб створити карманчики для начинки.

Маринад: У великій мисці змішайте оливкову олію, сіль і перець. Нанесіть маринад на курку, ретельно втираючи його в усі надрізи. Залиште маринуватися на 30 хвилин або довше в холодильнику.

Приготування начинки: Наріжте моцарелу тонкими скибками, а помідори — половинками. Для начинки використовуйте один шматок моцарели, половинку помідора та листок базиліка на кожен кармашок. Наповніть кожен надріз начинкою, намагаючись розмістити інгредієнти так, щоб вони не випадали.

Запікання: Викладіть фаршировану курку на деко, застелене пергаментом. Запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 30-35 хвилин.

Курка "Капрезе" готова! Подавайте її гарячою, насолоджуючись соковитістю та ароматами італійської кухні. Цей рецепт стане справжньою зіркою вашого столу!

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