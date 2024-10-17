Квашена капуста – це не лише популярна, а й смачна заготівля на зиму, яка радує своїм неповторним смаком і хрумкістю.

Пропонуємо вам поради та рецепт досвідчених господинь, з якими ваша квашена капуста вийде неймовірно смачною.

Рецепт квашеної капусти надав шеф-кухар Джошуа Вайзмен.

Перш ніж почати готувати, важливо правильно обрати сорт капусти. Найкраще для квашення підійде зріла білокачанна капуста, оскільки молода не забезпечить необхідну хрумкість. Вибирайте пізні сорти, адже саме вони мають щільну структуру і високий вміст соку. Зелені листочки краще зняти, адже лише білі частини підходять для приготування.

Щоб капуста квасилася рівномірно, нарізайте її на однакові смужки. Це можна зробити за допомогою терки або спеціального пристрою для нарізки моркви по-корейськи. Однорідність нарізки забезпечить кращу текстуру і смак вашої квашеної капусти. Для заквашування капусти найкраще підходять дерев'яні діжки, але в сучасних умовах можна використовувати скляні або емальовані тари. Уникайте металевих ємностей, оскільки окислення може негативно вплинути на смак.

Сіль є важливим елементом для квашення. Рекомендується використовувати звичайну кам’яну сіль, адже йодована може негативно вплинути на процес заквашування. На 1 кг капусти знадобиться близько 15-20 г солі. Правильна сіль допоможе отримати хрустку капусту з відмінним смаком.

Додавання моркви до квашеної капусти збагачує її смак, проте не варто переборщувати. Близько 90-100 г моркви на 1 кг капусти — оптимальна кількість. Вибирайте солодку моркву, натріть її на великій тертці і змішайте з капустою.

Для квашення вам знадобляться: 1 кг капусти, 90-100 г моркви та 15-20 г солі. Спочатку нашаткуйте капусту, натріть моркву та перемішайте їх. Після цього, всипте сіль і ще раз ретельно перемішайте. Капусту потрібно накрити великою тарілкою і поставити під прес, використовуючи каструлю з водою. За кімнатної температури овочі зброджують протягом 2-3 днів. Після цього їх слід перекласти в стерильні банки, закрити кришками і зберігати в холодильнику.



Обов'язково спробуйте цей рецепт і квашена капуста стане улюбленим доповненням до будь-якої страви!

Джерело: Joshua Weissman

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