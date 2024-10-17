Сирна запіканка – це справжня кулінарна класика, яка завжди залишається в тренді.

Ця ніжна та легка страва ідеально підходить для сніданку, перекусу або навіть десерту.

Унікальним рецептом поділилася кухар Emmy Made.

Перш ніж повторити цей рецепт, зверніть увагу на вибір кисломолочного сиру. Сирна запіканка вийде смачною, якщо ви візьмете добре віджатий домашній сир або той, що має не менше 9% жирності. Це забезпечить страві оксамитову текстуру. Уникайте сухого зернистого сиру, адже з ним вам не вдасться досягти бажаного результату.

Для покращення смакових якостей запіканки можна додати сухофрукти. У нашому рецепті використовуються родзинки, але ви можете експериментувати з в’яленою вишнею, журавлиною або курагою. Перед додаванням обов’язково запарте сухофрукти в гарячій воді на 5 хвилин, а потім висушіть їх. Це надасть їм м’якості і зробить смак більш насиченим.

Отже, для приготування запіканки вам знадобиться 1 кг кисломолочного сиру, 90-100 г родзинок та 15-20 г цукру.

Для досягнення однорідної текстури рекомендується перебити сир блендером або перетерти через сито. Це займе трохи більше часу, але результат вартий зусиль.

Використовуйте нерозбірну форму для випікання – керамічну, металеву або силіконову. Якщо ваша духовка не працює ідеально, і верх запіканки починає підгорати, накрийте її фольгою.

Випікайте запіканку до золотистої скоринки при температурі 180°C. Коли страва готова, дайте їй трохи охолонути. Подавайте зі сметаною або вашим улюбленим джемом.

Сирна запіканка не лише смачна, але й корисна, адже творог містить багато білка і кальцію. Спробуйте використати цей рецепт, щоб порадувати себе і своїх рідних!

Источник: Emmy Made

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