Пропонуємо вам приготувати ароматне імбирне печиво з кунжутом.

Своїм рецептом поділився шеф-кухар Пол Холлівуд.

Імбирне печиво – це не просто десерт, а справжня класика осінньо-зимової випічки. Ці ароматні, пряні ласощі, наповнені різноманітними спеціями, стануть відмінним доповненням до будь-якого затишного домашнього вечора.

Щоб приготувати імбирне печиво, підготуйте такі інгредієнти: 250 г пшеничного борошна, 100 г вершкового масла, 100 г цукрової пудри, 1 куряче яйце, 1 ст. л. меду, 1 ч. л. какао, 1,5 ч. л. меленого імбиру, 1 ч. л. меленої кориці, 0,5 ч. л. меленого кардамону, 0,5 ч. л. меленої гвоздики, 0,25 ч. л. меленого духмяного перцю, 0,5 ч. л. соди, дрібка солі.

У великій мисці з’єднайте просіяне борошно, сіль, соду, какао та всі спеції (мелений імбир, корицю, кардамон, гвоздику і духмяний перець). Добре перемішайте.

В іншій ємності розітріть розм'якшене вершкове масло з цукровою пудрою за допомогою міксера або вінчика. Додайте мед та яйце, добре перемішайте. Після цього з’єднайте рідкі інгредієнти з сухими, замішуючи м'яке тісто. Накрийте його плівкою та залиште в холодильнику на 1 годину.

Дістаньте тісто з холодильника та розкачайте його тоненько (товщиною приблизно 1 мм). Зручно це робити між двома листами пергаментного паперу. Виріжте фігурки печива та перенесіть їх разом із папером на деко.

Розігрійте духовку до 180°C і випікайте імбирне печиво протягом 7-10 хвилин до золотистого кольору.

Цей рецепт імбирного печива легко адаптувати, додаючи улюблені спеції або замінюючи інгредієнти на свій смак. Готове печиво можна прикрасити глазур'ю, посипати цукровою пудрою або просто подавати з гарячим чаєм.

Джерело: Paul Hollywood

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