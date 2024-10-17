Пропонуємо вам приготувати ароматне імбирне печиво з кунжутом.

Своїм рецептом поділився шеф-кухар Пол Холлівуд.

Імбирне печиво – це не просто десерт, а справжня класика осінньо-зимової випічки. Ці ароматні, пряні ласощі, наповнені різноманітними спеціями, стануть відмінним доповненням до будь-якого затишного домашнього вечора.

Щоб приготувати імбирне печиво, підготуйте такі інгредієнти: 250 г пшеничного борошна, 100 г вершкового масла, 100 г цукрової пудри, 1 куряче яйце, 1 ст. л. меду, 1 ч. л. какао, 1,5 ч. л. меленого імбиру, 1 ч. л. меленої кориці, 0,5 ч. л. меленого кардамону, 0,5 ч. л. меленої гвоздики, 0,25 ч. л. меленого духмяного перцю, 0,5 ч. л. соди, дрібка солі.

Імбирне печиво

У великій мисці з’єднайте просіяне борошно, сіль, соду, какао та всі спеції (мелений імбир, корицю, кардамон, гвоздику і духмяний перець). Добре перемішайте.

В іншій ємності розітріть розм'якшене вершкове масло з цукровою пудрою за допомогою міксера або вінчика. Додайте мед та яйце, добре перемішайте. Після цього з’єднайте рідкі інгредієнти з сухими, замішуючи м'яке тісто. Накрийте його плівкою та залиште в холодильнику на 1 годину.

Дістаньте тісто з холодильника та розкачайте його тоненько (товщиною приблизно 1 мм). Зручно це робити між двома листами пергаментного паперу. Виріжте фігурки печива та перенесіть їх разом із папером на деко.

Розігрійте духовку до 180°C і випікайте імбирне печиво протягом 7-10 хвилин до золотистого кольору.

Імбирне печиво

Цей рецепт імбирного печива легко адаптувати, додаючи улюблені спеції або замінюючи інгредієнти на свій смак. Готове печиво можна прикрасити глазур'ю, посипати цукровою пудрою або просто подавати з гарячим чаєм.

Джерело: Paul Hollywood

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