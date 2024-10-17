"Медовик" — це не просто десерт, а справжня кулінарна класика, яка займає особливе місце в серцях ласунів.

Цей торт став популярним не лише завдяки своєму смаку, але й завдяки простоті приготування, тому пропонуємо вам рецепт, з яким десерт точно вийде смачним.

Рецептом медовика поділилися на каналі Cookrates.

Щоб приготувати "Медовик", вам знадобляться такі інгредієнти: 2 яйця, 2 ст. л. меду, 1 стакан цукру (200-250 г), 3-4 склянки борошна (500-550 г), 50 г вершкового масла, 1 ч. л. соди.

Для крему: 500 мл молока, 2 яйця, 2 ст. л. борошна (50 г), 150-200 г цукру, 100 г вершкового масла, 1 пакетик ванільного цукру.

У каструлю складіть яйця, цукор, вершкове масло та мед. Перемішайте суміш і поставте на малий вогонь. Постійно помішуйте, поки цукор не розчиниться. Коли маса стане гарячою, додайте соду. Ви побачите, як суміш почне пінитися і збільшиться в об'ємі. Продовжуйте помішувати ще 30 секунд.

Поступово додавайте просіяне борошно. Спочатку тісто буде рідким, але згодом воно загусне. Коли маса охолоне до кімнатної температури, можна замішувати руками. Тісто має бути м'яким, але не занадто крутим.

Розділіть тісто на 8 рівних частин, скачуйте їх у кульки, обсипте борошном і накрийте плівкою. Поставте в холодильник на 30 хвилин.

У невеликій каструлі змішайте борошно, цукор, ванільний цукор і яйця. Потроху вливайте молоко, помішуючи до однорідності. Поставте на малий вогонь, безперервно помішуючи, поки маса не загусне. Коли крем загусне, зніміть з вогню і додайте м'яке вершкове масло, розмішайте до повного розчинення.

На посипаній борошном поверхні розкачайте одну кульку тіста в тонкий корж. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 3-4 хвилини до золотистого кольору.

Готові коржі остудіть, а потім змащуйте кремом. Верх і боки також покрийте кремом та посипте подрібненими залишками коржів для прикраси.

"Медовик" можна прикрасити горіхами, ягодами або шоколадом на свій смак. Цей рецепт точно стане одним із ваших улюблених, тож зберігайте та готуйте!

Джерело: Cookrates

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