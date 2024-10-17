Морква по-корейськи вже давно стала улюбленою закускою в багатьох українських родинах.

Приготувати цю смачну страву можна всього за п'ять хвилин, якшо ви використаєте наш рецепт.

Своїм рецептом поділився шеф-кухар Пол Холлівуд.

Щоб ваша морква по-корейськи вийшла смачна, підготуйте такі інгредієнти: 1 кг моркви, 5 зубчиків часнику, 1 ч. л. червоної солодкої паприки, 0,5 ч. л. меленого коріандру, 1 щіпка червоного гострого перцю, 0,5 ст. л. солі, 1,5 ст. л. цукру, 100 мл рослинної олії, 0,5 ст. л. оцту 70%.

Натріть моркву на спеціальній тертці або скористайтеся кухонним комбайном. Чим тонше ви наріжете, тим більше насичений смак матиме ваш салат.

Покладіть моркву в глибоку миску, додайте сіль та цукор. Легко перемішайте руками, але не здавлюйте моркву, щоб вона не пустила сік. Додайте натертий часник, а також червону паприку, мелений коріандр і червоний гострий перець. Знову обережно перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися.

Влийте рослинну олію та оцет, ще раз добре перемішайте. Ваша морква по-корейськи готова.

Ця швидка в приготуванні і смачна закуска підійде не лише для святкового столу, а й для повсякденного обіду. Її можна подавати як гарнір або використовувати як самостійну страву. Обов'язково спробуйте цей рецепт, і ви не пошкодуєте!

До слова, морква по-корейськи має цікаву історію: страва була створена радянськими корейцями, які були депортовані з Далекосхідного краю до Казахстану і Узбекистану у 1937 році. В умовах нових реалій їм не вистачало традиційних продуктів, тому вони адаптували рецепти, створивши нову страву.

Джерело: Paul Hollywood

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