Зірка кулінарного шоу "Мастер Шеф" поділилася рецептом ідеальної домашньої аджики, яка ідеально підійде до мʼяса, риби, овочевих страва та просто хліба.

Суперфіналістка тринадцятого сезону шоу "Мастер Шеф" Альона Московченко показала, як приготувати смачну та насичену домашню аджику з помідорів і перцю.

Для приготування аджики "Мастер Шеф" Альона Московченко бере такі інгредієнти:

помідори - 2,5 кг

перець солодкий - 0,5 кг

перець гострий - 1 стручок

часник - 100 г

цибуля - 200 г

олія - 250 г

цукор - 75 г

сіль - 1 ст.л.

З цієї кількості інгредієнтів у зірки "Мастер Шеф" виходить чотири баночки домашньої аджики по 0,5 л.

Солодкий і гострий перець зачищаємо від насіння та нарізаємо на довільні шматки. Якщо частина насіння залишиться, це не страшно. Також довільно нарізаємо цибулю та помідори. Помідори чистити від шкірки не потрібно.

Перці, помідори та цибулю зірка "Мастер Шеф" Альона Московченко пропускає через мʼясорубку. Овочеву масу переливаємо в каструлю, додаємо сіль, цукор, олію, перемішуємо та ставимо на плиту.

Уварюємо соус приблизно 2,5-3 години на середньому вогні, щоб його обʼєм зменшився наполовину. Коли аджика увариться, додаємо вичавлений через прес часник, перемішуємо та кушкуємо соус, за необхідності додаємо ще солі чи цукру.

Готову аджику "Мастре Шеф" Альона Московченко розливає в стерилізовані банки за щільно закриває стерилізованими кришками.

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