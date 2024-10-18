Цей рецепт курячих гомілок з особливим маринадом подарує вам справжній святковий настрій.

Популярна авторка кулінарного блогу Юлія Віліч в Instagram поділилася пікантним рецептом курки зі святковим соусом, який добре підійде до м'яса.

Проста у приготуванні, ця страва стане ідеальним доповненням до святкового столу!

Інгредієнти:

6 курячих гомілок

4 ст. л. рідкого меду (якщо зацукровився, трохи розігрійте)

2 ст. л. гірчиці

3 ст. л. рослинної олії

Цедра одного лайма

Приправа для курки

Адигейська сіль

Сушена зелень (за смаком)

Сік лайма

Шматочки апельсина

Гілочки розмарину

Приготування:

У мисці змішайте мед, гірчицю, олію, цедру лайма, приправу для курки та адигейську сіль. Ретельно перемішайте.

В отриманому маринаді занурте курячі гомілки, потім накрийте їх харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 5 годин для маринування.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть гомілки на лист, покритий фольгою, посипте сушеною зеленню, полийте соком лайма, додайте шматочки апельсина і гілочки розмарину.

Запікайте курячі гомілки протягом 40-50 хвилин. Через 20 хвилин полийте гомілки маринадом, що залишився, для кращого смаку.

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