Квашена капуста не лише смачна, а й неймовірно корисна, тому обовʼязково додавайте її до свого раціону восени та взимку.

Українська кулінарна блогерка Юлія Сенич показала, як приготувати смачну та хрустку квашену капусту за бабусиним рецептом.

На 1 кг капусти нам знадобиться 20 г солі та приблизно 80 г моркви. Тобто кількість солі має становити 2% від загальної маси капусти.

Капусту для квашення потрібно обирати соковиту та пружну. Якщо капуста буде недостатньо соковитою, доведеться готувати розсіл.

Тоненько шаткуємо капусту, а моркву натираємо на тертці. Посипаємо капусту сіллю та добре розминаємо її руками, щоб вона пустила сік.

На дно банки для аромату блогерка кладе лавровий лист і трохи перцю горошком. Щільно викладаємо в банку капусту, утрамбовуючи, щоб сік виділявся та повністю її вкривав. На випадок, якщо сік буде витікати, ставимо банку з капустою в миску.

"Якщо сік не покриватиме капусту, то вона почорніє і буде смердіти так, що ніякі ароматизатори потім не допоможуть", – відзначила кулінар.ʼ

Якщо рідини мало, готуємо розсіл. Розчиняємо 1 ст.л. солі на 1 л води, доводимо до кипіння, даємо повністю охолонути та заливаємо цим розсолом капусту в банці.

Залишаємо капусту в банці, не закриваючи кришкою, на три доби в теплі. Кожного дня, бажано по кілька разів, протикаємо капусту деревʼяною паличкою, щоб з дна виходили гази.

Через три доби куштуємо капусту. Якщо квашена капуста готова, закриваємо банку кришкою та відправляємо її в холодильник.

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