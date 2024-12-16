У випадку, якщо рахунок в банку, який не співпрацює з виконавчою службою, процедура блокування затягнеться.

Якщо правила військового обліку порушуються, таким особам може загрожувати блокування рахунків, особливо клієнтам деяких банків.

Про це в коментарі для "УНІАН" розповів юрист Адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба" Сергій Ланкін.

Коли можуть заблокувати рахунки військовозобов'язаних?

Ланкін зазначає, що автоматичне блокування рахунків через порушення військового обліку в українському законодавстві не передбачено. Блокування можливе лише після виконання трьох етапів:

ТЦК і СП приймають постанову про порушення обліку.

Громадянину накладається штраф.

Державна виконавча служба відкриває виконавче провадження і заморожує кошти для стягнення боргу.

Блокування підлягає лише заборгована сума. Якщо на рахунку не вистачає коштів, залишок буде заблокований до повного погашення.

Ланкін також зауважив, що на практиці таких випадків поки не було.

Які банки можуть заблокувати рахунки?

Банки співпрацюють із виконавчою системою служби через договори, завдяки яким можуть подати заявку на блокування рахунків. Це, як правило, застосовують найбільші банки, зокрема державні — «ПриватБанк», «Ощадбанк» та «Укргазбанк».

У випадку, якщо рахунок в банку, який не співпрацює з виконавчою службою, процедура блокування затягнеться, оскільки документи потрібно буде надсилати паперово.

Ланкін також наголосив, що деякі рахунки, зокрема для пенсії та соцвиплати, не підлягають блокуванню.

Також він сказав, що на практиці поки що таких випадків не було.

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